Transfert de données : Meta ne compte pas respecter la décision de justice de l’UE

La Cour de justice européenne a cassé par deux reprises les contrats (Privacy Shield et Safe Harbor) qui régissaient les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis. Malgré cela, Meta ne respectera pas la décision de l'Union et continuera de transférer ses données outre-Atlantique.