C'est fait ! Oracle vient d'officialiser l'acquisition des logiciels médicaux Cerner pour 25 milliards d'euros (28,3 milliards de dollars). Avec ce rachat, Oracle signe sa plus grosse acquisition et son entrée sur le marché de la santé en ligne. Mike Sicilia, EVP chez Oracle, a déclaré que l'objectif serait de concevoir une nouvelle génération de logiciels pour les médecins en modernisant les systèmes de Cerner. Oracle prévoit évidemment de tout basculer vers ses solutions de cloud.

Le secteur de la santé de plus en plus convoité

Comme on peut le lire dans le communiqué de presse commun, « Cerner et Oracle ont la capacité de transformer la prestation des soins de santé en fournissant aux professionnels médicaux de meilleures informations, dans l'objectif de leur permettre de prendre de meilleures décisions de traitement, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients ». Larry Ellison, président et directeur de la technologie chez Oracle, précise que cette acquisition va permettre de faciliter le quotidien des professionnels de santé, avec une nouvelle génération de logiciels.

Le secteur de la santé est devenu en quelques années le marché le plus important au monde, avec 3 800 milliards de dollars l'année dernière rien qu'aux États-Unis... Le rachat de Cerner va permettre à Oracle de capitaliser sur cette tendance. L'entreprise est leader dans la digitalisation des soins médicaux. Tous les grands acteurs de la tech veulent se faire une place dans le secteur de la santé. Apple aurait même envisagé de lancer un service de santé avec ses propres médecins. Avec Isomorphic Labs, Alphabet veut fabriquer des médicaments à l'aide de l'intelligence artificielle.

Avec Cerner, Oracle peut devenir un géant dans le domaine

Si on en croit la communication des deux entreprises, ce rachat devrait permettre de révolutionner l'interface utilisateur. Les systèmes de Cerner vont être totalement repensés, notamment grâce à des technologies d'assistance vocale. Selon Oracle, « cela permettra aux professionnels de la santé de passer moins de temps à taper sur des claviers d'ordinateur et plus de temps à s'occuper des patients ». Oracle a tout le potentiel pour dynamiser le secteur de la santé, avec des technologies parfaitement maîtrisées, comme l'intelligence artificielle et le cloud.

Pour David Feinberg, PDG de Cerner, « rejoindre Oracle en tant qu'unité commerciale sectorielle dédiée offre une opportunité sans précédent d'accélérer notre travail de modernisation des dossiers médicaux électroniques (DME), d'amélioration de l'expérience des soignants et de mise en place de soins aux patients plus connectés, plus efficaces et de meilleure qualité ». Au Royaume-Uni, Cerner travaille déjà avec le National Health Service (NHS). En rachetant Cerner, Oracle va également acquérir des données sur de nombreux dossiers médicaux, un avantage qui lui a fait défaut jusqu'à présent.