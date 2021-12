Le 15 décembre 2021, Hyundai a dévoilé MobED (pour Mobile Excentric Droid). Une toute nouvelle plateforme électrique pour des applications très polyvalentes. L’entreprise coréenne met son savoir-faire technologique au service de sa vision de la mobilité du futur. Ce petit robot électrique semble destiné au transport de marchandises et au transport de personnes.

MobED : le futur de la mobilité selon Hyundai

Le MobED possède quatre roues qui lui permettent de se déplacer de façon optimale et indépendante avec une plateforme plate. Ce robot a été conçu pour des actions qui nécessitent une stabilité et une grande maniabilité. Selon Hyundai, le MobED peut être utilisé dans des environnements « urbains complexes et difficiles grâce à un empattement réglable et à des angles de direction flexibles ». MobED fera ses débuts officiels à l'occasion du CES 2022. L'occasion pour Hyundai Motor Group de dévoiler sa vision de la mobilité du futur.

Hyundai a imaginé MobED pour surmonter les limites des robots de guidage et de service d'intérieur existants. L'objectif était de « maximiser son utilisation dans les villes en améliorant considérablement la mobilité de la plateforme », selon Dong Jin Hyun, chef du laboratoire de robotique de Hyundai Motor Group. Le chercheur précise que « la conception intelligente de chaque roue, dotée d'un système individuel de contrôle de la puissance et de la direction, permet une rotation sur place et un mouvement omnidirectionnel, ce qui permet une mobilité très efficace, même dans des situations étroites ».

Le coréen se passionne pour la robotique

Grâce à son impressionnante maniabilité, MobED peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Dans le détail, MobED mesure 67 cm de long, 60 cm de large, 33 cm de haut, et pèse 50 kg. Sa vitesse maximale est de 30 km/h, ce qui lui permet de rouler environ quatre heures avec une seule charge avec une batterie de 2 kWh. De belles performances, qui vont sans aucun doute séduire les professionnels du secteur au CES 2022.

Avec ces premières données, on comprend que Hyundai cherche à positionner sa plateforme sur le marché de la livraison. Après avoir racheté Boston Dynamics il y a quelques mois, Hyundai continue son incursion dans le domaine de la robotique. Du 5 au 8 janvier 2022, l'entreprise coréenne sera présente au CES 2022 pour dévoiler l'ensemble de ses nouvelles technologies et présenter concrètement sa vision de la robotique et du futur de la mobilité. Le MobED sera bien évidemment exposé sur le stand de Hyundai Motor Group.