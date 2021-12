Mobileye la filiale d’Intel dédiée à la conduite autonome a annoncé le 16 décembre 2021 le lancement d'un service de taxis à Paris en partenariat avec le groupe RATP. Il s'agit pour la société de tester sa technologie de ses véhicules au cœur d'une circulation dense et d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des régulateurs pour un déploiement à grande échelle dès 2022.

Un premier test restreint, en partenariat avec la RATP et les Galeries Lafayette

Mobileye qui souhaite accélérer son développement via la mise en œuvre de programmes pilotes en situation réelle vient de recevoir les autorisations nécessaires pour faire circuler ses véhicules dans les rues parisiennes. La capitale avec son volume élevé de piétons et sa circulation dense apparaît comme le terrain de jeu parfait pour démontrer la fiabilité de la technologie et obtenir l'approbation des régulateurs à plus grande échelle. « Cela nous aidera certainement à obtenir un retour d'information de la part des conducteurs et à acquérir de l'expérience dans l'un des environnements de conduite les plus complexes. C'est encore plus fou que la ville de New York », a déclaré Johann Jungwirth dans une interview accordée à Bloomberg Television.

Pour le moment, le test reste assez limité. En collaboration avec la RATP, Mobileye a organisé un service de taxi autonome à la demande qui permettra aux employés des Galeries Lafayette Paris Haussmann uniquement de réaliser des trajets pour se rendre au travail quatre jours par semaine en utilisant l'application Moovit. Service racheté par Intel en mai 2020 pour 900 millions de dollars. Chaque véhicule d'essai de Mobileye est capable de transporter deux passagers à la fois. Un conducteur de sécurité Mobileye ainsi qu’un copilote RATP seront présents lors des trajets afin d’assurer la bonne sécurité des passagers pendant la durée du test. Aucun chiffre n’a été dévoilé concernant la durée du test ni le nombre de véhicules déployés.

« La mobilité urbaine est indissociable des enjeux de notre temps et doit nous permettre de relever les défis de la ville durable », a déclaré Alexandre Liot, directeur général des Galeries Lafayette Haussmann. « Il est aujourd'hui essentiel de réfléchir à l'amélioration et à la transformation de la mobilité, pour préparer l'avenir des centres-villes et permettre à Paris de poursuivre son attractivité. C'est pourquoi, en tant que leader français des grands magasins, nous sommes fiers de nous associer à Mobileye et au groupe RATP pour participer à ce projet innovant qui réfléchit aux transports de demain ».

Un service commercial dès 2022

L'entreprise qui opère également des flottes de véhicules tests à New York, Munich, Détroit, Tokyo, Jérusalem, Tel-Aviv, mais aussi en Chine compte bien lancer rapidement l'exploitation commerciale de sa flotte. La société devrait ainsi lancer des services commerciaux de robotaxis sous la marque MoovitAV (AV pour autonomous vehicle) à Munich et Tel-Aviv en 2022, après avoir obtenu l'approbation des autorités réglementaires.

Une fois les taxis autonomes déployés, la technologie devrait très vite arriver au sein de nos transports en commun. Pour le groupe RATP, troisième opérateur mondial de transport public, c’est « l’occasion de tester un nouveau cas d’usage : un service de voitures autonomes pour les entreprises, qui va aussi nous permettre de tester la technologie autonome du véhicule pour une éventuelle intégration sur d’autres modes de transport comme un bus ou un minibus », a déclaré Côme Berbain, directeur de l’innovation du Groupe RATP.

À travers ces tests, Intel prépare doucement, mais sûrement l’introduction en bourse de sa filiale, 4 ans après l’avoir rachetée pour 15 milliards de dollars. Intel a annoncé en début de mois qu’il prévoyait de faire de sa filiale basée à Jérusalem une société publique avec une valorisation avoisinant les 50 milliards de dollars.