Ce vendredi 17 décembre, IBM a inauguré son nouveau centre d'innovation dédié à l'intelligence artificielle sur le plateau de Paris-Saclay, en présence de sa présidente Béatrice Kosowski et du secrétaire d'État au numérique Cédric O. Ce nouvel espace de travail, qui regroupe déjà plus de 200 professionnels, vise à accélérer la collaboration entre les partenaires publics et privés au sein de l'écosystème de Paris-Saclay.

200 professionnels de l'intelligence artificielle travaillent déjà dans ce nouveau centre R&D

Deux ans et demi après avoir été annoncé, le fameux centre R&D dédié à l'intelligence artificielle d'IBM France a été officialisé en grande pompe. Il faut dire qu'il s'agit du plus grand centre d'innovation de la société sur le territoire français, devant ceux de Sofia Antipolis, Montpellier et Pornichet. À Paris-Saclay, les chercheurs sont spécialisés dans l’intelligence artificielle. IBM France réfléchit néanmoins à « ajouter d’autres cordes à son arc de compétences sur ce site, en particulier dans l’informatique quantique ».

L'imagerie médicale est au cœur des recherches sur le plateau de Paris-Saclay

Si 200 professionnels ont déjà grossi les rangs de ce nouveau centre R&D, 150 autres sont attendus dans les mois qui viennent. « Nous recrutons des chercheurs, des pointures et tous les types de rôles pour servir tout type de besoin dont des datascientists et des architectes. On aspire à établir un modèle collaboratif basée sur de la stimulation internationale » précise Béatrice Kosowski, la présidente d'IBM France.au sein du centre d'innovation. Une nécessité selon IBM, qui prône la dynamique d’échange, le partage de points de vue et les approches d’analyse variées servant à enrichir la recherche.

D'après la direction du centre, les équipes travaillent dans trois domaines principaux : la prise de décision assistée par intelligence artificielle, l'automatisation des processus métiers et les outils de développement sur les mainframes. Des projets sur l'apport de l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale sont par exemple en cours. IBM Francve développe des outils d'analyse automatique, capables d'aider les cardiologues dans leur prise de décision. Deux projets en cours consistent à améliorer la détection de lésions dans les IRM de la prostate et du foie.

Selon Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, « si l'objectif est bien évidemment de renforcer la base technologique et la souveraineté française et européenne, je pense que nous avons besoin de cette dimension internationale ». L'occasion pour le secrétaire d'État de rappeler l'engagement du gouvernement dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment avec le plan IA et l'enveloppe de 2 milliards d'euros promise par le gouvernement il y a quelques semaines. Un plan dont l'objectif est également d'attirer les meilleurs talents en IA, sur le territoire français.