Afin de paver la route vers une performance d’entreprise efficace, il est primordial d’élaborer un plan d’action stratégique clair et précis. Pour que celui-ci soit adéquat, il convient qu'il soit bien mis en œuvre et exécuté, faute de quoi, c'est tout le développement de la société qui se retrouve bouleversé. Pour éviter cela, les dirigeants doivent s'assurer que chaque équipe effectue les bonnes actions et qu'il y ait une véritable cohésion dans leur travail : c'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique. Dans son dernier guide pratique, HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client, vous aide à évaluer l’alignement de vos différentes équipes.

4 évaluations pour améliorer le fonctionnement de son entreprise

Le guide de HubSpot se divise en quatre grandes sections. Dans chaque partie, plusieurs questions d’auto-évaluation sont posées, liées au niveau de connaissance, de productivité et d'efficacité de chaque branche de sa société.

Dans un premier temps, il est impératif d’analyser sa stratégie marketing. Réussir à transformer ses prospects en clients requiert l’attention des équipes marketing, mais aussi de celles des ventes, du service client et des opérations. En ce sens, l’alignement avec ses autres départements est primordial pour accélérer et améliorer le parcours d’achat et optimiser son taux de conversion. Pour réussir à améliorer son plan d'action, il est donc important d’évaluer l’alignement au sein de ses différentes branches.

Mon équipe consacre-t-elle au moins deux heures par semaine à des réunions avec des membres externes au département ? Mon équipe dispose-t-elle d'un processus pour fournir à l'équipe commerciale le contenu marketing dont elle a besoin ? Ce sont deux des dix questions qui vous permettront d’améliorer votre organisation.

Ensuite, il faut se pencher sur la partie commerciale de son activité. Les ventes jouant un rôle majeur dans l’expansion d'une entreprise, il est important d’avoir une collaboration efficace entre ses salariés pour les améliorer. Que ce soit pour qualifier des leads provenant du marketing ou pour personnaliser les démonstrations en fonction du feedback de son équipe de service client, il est essentiel de comprendre son audience et savoir comment s’y adresser.

Néanmoins, les équipes commerciales manquent de temps au quotidien, et ne passent finalement qu'un tiers de leur journée à discuter réellement avec des prospects selon une étude HubSpot de 2021. En ce sens, l’amélioration de l'expérience client va reposer sur une implication active allant au-delà du département commercial. Après avoir répondu aux dix questions du guide, vous découvrirez si l’alignement de votre équipe commerciale avec les autres départements est optimal et des conseils pour le parfaire.

Alors que cette dernière s'efforce d'attirer de nouveaux prospects, il incombe au service client de retenir et, surtout, de fidéliser sa clientèle. En effet, il est impératif d’assurer la satisfaction des clients existants, surtout lorsqu’on sait qu’il coûte entre 5 et 25 fois plus cher d'acquérir un nouveau client (Harvard Business Review, 2014). Pour cette raison, une approche réellement axée sur sa clientèle est une valeur fondamentale au développement de toute organisation.

Pour l’améliorer, le guide de HubSpot vous suggérera plusieurs stratégies. Il peut par exemple être judicieux d’organiser des réunions fréquentes entre les départements marketing, commercial et service client pour discuter de l’accompagnement de la clientèle.

Enfin, pour assurer un bon fonctionnement interne, il ne faut pas négliger l’alignement opérationnel. Une entreprise standard utilise en moyenne 137 applications SaaS différentes, tandis que les grandes entreprises en utilisent en moyenne 288, révèle une étude Blissfully de 2020. Le maintien de données synchronisées, exactes et accessibles par tous ses départements est alors un travail essentiel, dans lequel les équipes opérationnelles ont un rôle à jouer.

Ces dernières coordonnent l’alignement des systèmes, la connexion des données et l'efficacité des processus à l'échelle de l'entreprise. Néanmoins, elles sont souvent impliquées trop tard dans le plan d’action d’une société, limitant l’utilisation de leur potentiel. Pour cette raison, il convient de se servir de l’audit de ce guide pour mesurer les performances des équipes opérationnelles et les améliorer.

Une fois chaque évaluation réalisée vous découvrirez si un département manque d’alignement, si son alignement est faible, ou s’il est optimal. Ce score vous aidera à cibler les branches prioritaires. Dans chacun des cas, vous connaîtrez les mesures à prendre et la voie à suivre pour améliorer le développement de votre entreprise. Pour connaître toutes les mesures qui peuvent être mises en place, n’oubliez pas de télécharger le guide de HubSpot !