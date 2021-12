AMD passe devant Nvidia, Broadcom et Qualcomm au classement des plus gros clients du géant taïwanais TSMC. Leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs, le groupe est connu pour fournir en puces les plus gros acteurs du marché pour leurs appareils électroniques et composants informatiques. Ce sont ainsi des usines de TSMC que sortent les SoC A15 Bionic des iPhone 13 et 13 Pro, mais aussi les processeurs Dimensity de MediaTek ou encore les GPU utilisés par certaines puces Nvidia. AMD, lui, se fournit chez TSMC tant pour ses processeurs (Ryzen, Threadripper, Epyc) que pour les puces GPU de ses cartes graphiques (Radeon).

Cette année, la firme de Lisa Su parvient ainsi à se classer troisième au rang des plus gros clients de TSMC. Les commandes passées par AMD représentent à elles seules 4,36% des revenus totaux du fondeur taïwanais, contre 5,80% pour le fabricant de SoC MediaTek et 25,93% pour Apple... qui reste (et de loin) le client numéro 1 de TSMC.

AMD très attaché à TSMC, beaucoup plus que Qualcomm et Nvidia

Comme le rappelle Tom's Hardware, AMD a commencé à collaborer massivement avec TSMC il y environ 5 ans. Jusque là, la firme sous-traitait la fabrication de ses CPU et GPU à l'américain GlobalFoundries. Ce dernier ayant abandonné en 2018 les procédés de gravure avancés pour sa production, AMD avait été contraint d'aller voir ailleurs. La marque était alors tout naturellement tombée dans les bras de TSMC... sans nécessairement chercher à diversifier sa production en commandant chez d'autres fondeurs. Une fidélité qui vaut à AMD certains passe-droit chez TSMC en matière de production et d'accès aux dernières technologies de gravure.

À l'inverse, Nvidia et Qualcomm confient une part non négligeable de leur production au coréen Samsung Foundry, ce qui explique qu'ils ne contribuent respectivement qu'à 2,83% et 3,90% des revenus de TSMC. À titre d'exemple, Samsung grave les puces GPU Ampère de Nvidia (utilisées sur les cartes graphiques GeForce RTX 3000, notamment) mais aussi les nouveaux SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (attendus sur de nombreux smartphones haut de gamme en 2022).