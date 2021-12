Avec l’hiver qui s’installe et les fêtes qui approchent, le moment est propice au visionnage de films et de séries. Néanmoins, trouver le programme idéal lorsqu’on a déjà fait le tour de ce que proposent les différentes plateformes est parfois compliqué. Cela l’est encore plus quand on sait à quel point il est délicat d’accéder à certaines parties des catalogues des grandes plateformes légales.

Fort heureusement, il existe une solution pour accéder à des contenus inédits et originaux : un VPN. Il permet de contourner les restrictions en offrant une connexion à un serveur à l'étranger. En ce sens, l’utilisateur obtient l‘adresse IP du pays dans lequel le serveur est localisé.

Grâce au VPN, il peut alors dire adieu au blocage géographique et profiter d’un catalogue bien plus complet que celui auquel il a habituellement accès, encore faut-il choisir la bonne offre. C’est là qu’intervient PureVPN, qui, pour les fêtes de fin d’année, propose une réduction de 91% sur le forfait 5 ans. Cela fait tomber l’abonnement au prix de 0,90 € par mois au lieu de 9,60 € !

Profitez des meilleurs films et séries pour Noël

En quelques clics, PureVPN permet d’accéder à Netflix dans sept régions différentes (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon), à Amazon Prime, Disney+, Hulu, BBC iPlayer UK, ITV UK… L’application permet de le faire de façon légale et sécurisée. De cette façon, il est possible de visionner des contenus qui, initialement, mettraient de nombreux mois à être disponibles en France.

Grâce à PureVPN, il n’y a donc plus besoin d’attendre pour regarder les derniers films depuis son canapé. En cette fin d’année, vous pourrez par exemple profiter de HBO Max, qui n’est pas encore disponible en France, pour voir Matrix 4, dont la sortie est prévue pour fin décembre. En profitant de cette offre flash, vous aurez aussi l’opportunité de visionner à nouveau des classiques comme The Suicide Squad, ou de vous mettre dans l’ambiance de Noël en regardant 8-Bits Christmas.

Vous pourrez également parcourir les plateformes Hulu et Peacock, qui ne sont pas non plus accessibles en France. Dans tous les cas, vous pourrez regarder le contenu choisi sur n’importe quel support, car l’application PureVPN est compatible avec Windows, Mac, Android et iOS. Il suffit de la télécharger, l’installer et choisir un serveur.

Les nombreux avantages de PureVPN

En plus de faciliter l’accès aux films et séries, PureVPN possède de nombreux points forts :

Des améliorations continues sur ses applications ;

Un total anonymat en ligne ;

Plus de 6500 serveurs dans 78 pays ;

10 multi-identifiants ;

Une protection contre les fuites IP ;

Un transfert de données illimités ;

Protocole de tunnel Wireguard ;

Plusieurs protocoles de sécurité.

À noter que PureVPN a ajouté des serveurs à 20 Gbps dans plusieurs endroits, dont en France. Cela permet de naviguer plus rapidement sur internet, d’avoir une expérience de streaming optimale et de pouvoir télécharger des contenus en très peu de temps.

Profitez de l’offre limitée de PureVPN pour vous équiper avec un VPN robuste facilitant le quotidien et répondant à tous les besoins en matière de sécurité !