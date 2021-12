Semaine productive pour le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) ! Si la proposition de législation sur les marchés numériques, en bon français, est un peu plus avancée dans le processus législatif européen, ils seront très probablement tous les deux négociés avec les États membres durant la présidence française du Conseil qui débutera le 1er janvier 2022.

La version des eurodéputés du DMA a été votée par 642 voix pour et 8 contre en séance plénière du Parlement le 15 décembre. Elle va servir de base de discussion dès janvier avec les États membres et leurs propres orientations générales adoptées le 25 novembre dernier.

Le DSA a encore une étape à franchir avant d’arriver à ce stade. Le texte a été voté en commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs le 14 décembre et sera soumis en séance plénière du Parlement en janvier.

Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la concurrence, n’a pas dissimulé sa satisfaction devant les progrès des deux textes. Saluant un « cadeau de noël en avance » elle a déclaré sur Twitter, « dans notre démocratie européenne, ce n'est pas aux BigTech de fixer les règles du jeu, mais aux législateurs ».

Early Xmas gift 🥳 Today’s @Europarl_EN vote on #DMA means fair and contestable markets are on their way. It sends a clear message that in our 🇪🇺democracy it is not for #BigTech to set the rules of the game, it is for legislators. HUGE congrats @Andreas_Schwab & all of us! pic.twitter.com/PtkMVQz1pg

— Margrethe Vestager (@vestager) December 15, 2021