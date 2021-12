Aujourd’hui, de nombreuses entreprises se tournent vers la régie publicitaire de Facebook pour promouvoir leurs produits ou leurs services. Elles profitent de la multitude d’outils que réserve la plateforme pour cibler leur audience, fortifier leur notoriété et obtenir plus de visibilité.

Face aux nombreuses fonctionnalités proposées, il n’est pas toujours évident de savoir comment gérer ses campagnes de publicité sur Facebook. Pour vous aider, notre agence webmarketing vous dévoile deux conseils qui vous permettront d’y voir plus clair et de tirer profit de la régie publicitaire du réseau social.

Nos conseils pour une gestion optimale de vos campagnes de publicités Facebook

Pour gérer efficacement vos campagnes de publicités Facebook, la plateforme met plusieurs outils à votre disposition. Ils sont utiles pour atteindre vos objectifs, qu’ils concernent la conversion, le ciblage ou la visibilité.

Booster sa publication Facebook : transformer son post en publicité

Sur Facebook, il est parfois difficile de toucher une audience suffisamment large. C’est un problème que peut aider à résoudre le fameux bouton bleu « booster votre publication ». Contre une petite somme d’argent, la plateforme vous propose de promouvoir votre post auprès d’utilisateurs qui, initialement, ne sont pas compris dans la portée organique. Concrètement, cela permet d’augmenter la couverture potentielle de votre publication, qui deviendra alors une publicité.



Booster un post ne prend que quelques minutes, car tout le processus est automatisé et préconfiguré. Il suffit d’apporter des précisions à propos du ciblage et de votre budget et d’optimiser votre publication quant à un des objectifs proposés. In fine, cette option vous permettra de susciter plus de vues, de réactions et de partages, mais aussi de créer du trafic vers vos pages de destination.

Assurer la gestion de ses campagnes grâce au Gestionnaire de publicités

Le Gestionnaire de publicités Facebook est l’un des outils publicitaires les plus complets. En quelques clics, il est possible de créer et gérer chacune de ses campagnes depuis le Business Manager, qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur toutes ses activités marketing. L’interface permet également de comparer ses performances à l’aide de différentes métriques : outils de mesure, coût, portée, montant dépensé pour chaque publicité… En ce sens, il est possible de connaître le coût par clic en fonction des audiences et d’optimiser les campagnes à suivre.

Le Gestionnaire de publicités offre de nombreux avantages supplémentaires, comme la possibilité d’avoir un calendrier de publication détaillé, de créer des audiences spécifiques (notamment à partir de mailing list), ainsi que de mettre en place des boutons call-to-action.

Vous l’aurez compris, il est primordial d’utiliser les outils de la plateforme pour optimiser ses campagnes de publicité Facebook. Ils vont permettront d’en apprendre davantage sur votre audience et de réajuster vos campagnes en temps réel pour avoir des résultats meilleurs que les précédents.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site shinemedia.fr