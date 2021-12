Au quotidien, les experts du marketing et de la communication publient de nombreux contenus sur les réseaux sociaux. Ils doivent sans cesse redoubler d’efforts pour trouver des éléments créatifs et percutants à publier. Cela peut demander beaucoup de temps, particulièrement lorsqu’on est en panne d’inspiration. Pour cette raison, il est parfois plus judicieux d’automatiser certaines de ces actions à l’aide d’un outil comme FeedHive. Ce dernier génère automatiquement des publications pertinentes destinées aux plateformes sociales.

Un outil de gestion des médias sociaux tout-en-un

FeedHive est un outil pratique et facile à utiliser. En cliquant sur l’onglet “Compose”, il est possible de créer une publication en quelques clics. Cette dernière peut être personnalisée grâce à des images, des emojis et de nombreux autres éléments. Dans le cas où l’inspiration ne serait pas au rendez-vous, l’intelligence artificielle (IA) de FeedHive suggère des modèles préconçus. Comment ? En se basant sur plus de 500 publications jugées efficaces. Si vous trouvez ou créez le template idéal, il est possible de le sauvegarder et de le réutiliser pour de prochaines créations. Une fois le post parfait réalisé, l’outil vous en offre un aperçu sur toutes les plateformes sociales.

Prochaine étape, sa programmation. Le fameux post pourra être intégré au calendrier de publications, disponible dans l’onglet “Scheduled”. En un coup d’œil, l’outil propose une vue d’ensemble sur tous les contenus qui ont été planifiés.

Une fois publiée, il convient d’analyser les performances de la publication. Depuis une interface épurée, vous pouvez accéder à de nombreuses métriques sur tous les réseaux sociaux. FeedHive propose une multitude de statistiques, notamment pour suivre l’engagement d’un post. L’outil fait même des recommandations quant aux horaires de publication que vous choisissez. En ce sens, il est possible d’optimiser chacune de ses actions rapidement et de les suivre directement depuis le tableau de bord principal.

Vous l’aurez compris, FeedHive est pratique pour accélérer sa croissance sur les réseaux sociaux. Grâce à une offre limitée, vous pouvez, à votre tour, profiter des nombreux avantages que réserve cet outil. En ce moment, il est possible de se le procurer pour 59 dollars au lieu de 600. À ce prix, de nombreux éléments sont disponibles :

Publication de son contenu sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook ;

Planification de publications à n’importe quelle date, même éloignée ;

Un nombre de publications programmées illimité ;

Un nombre de modèles de publication illimité ;

Plus de 500 modèles d'inspiration ;

Des données d’analyse ;

Synchronisation de compte ;

Utilisation de l’outil sur 25 réseaux sociaux ;

10 espaces de travail.

En fonction de vos besoins, il existe deux autres offres permettant d’utiliser un plus grand nombre de réseaux sociaux, et de travailler sur plus d’espaces. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur AppSumo !