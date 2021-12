Avec ses milliards d’utilisateurs, Facebook est devenu une plateforme publicitaire incontournable. Grâce à Facebook Ads, le puissant outil de ciblage et d’analyse du réseau social, une entreprise peut désormais créer une publicité en quelques clics et à moindre coût. Que ce soit pour promouvoir plus amplement sa marque auprès de sa cible, gagner en visibilité ou booster ses conversions, les publicités sur Facebook sont des alliées de taille.

Les intégrer à sa stratégie de social média marketing ne suffit pas pour autant. Pour exploiter un maximum leur potentiel, il convient de maîtriser parfaitement leur utilisation. Découvrez ainsi six erreurs à éviter lors de la création de vos campagnes publicitaires sur Facebook.

Publicités sur Facebook : 6 erreurs à ne pas commettre

Que vous lanciez votre activité ou qu’elle soit déjà bien établie, les social media ads de Facebook sont un moyen efficace de booster votre business. Pour ne pas se lancer les yeux fermés et réaliser quelques maladresses, il faut manier les rouages de cet outil désormais indispensable.

Ne pas définir des objectifs précis

Au moment de vous lancer dans les Facebook Ads, le premier facteur à déterminer est l’objectif de votre campagne. Il correspond à l’action que vous souhaitez voir les utilisateurs entreprendre lorsqu’ils voient votre publicité en ligne. La plateforme en propose une dizaine, divisées en trois catégories :

les objectifs de notoriété , qui visent à susciter de l’intérêt pour vos produits ou vos services ;

, qui visent à susciter de l’intérêt pour vos produits ou vos services ; les objectifs de considération , incitant les internautes à s’intéresser à votre marque et à rechercher des informations dessus ;

, incitant les internautes à s’intéresser à votre marque et à rechercher des informations dessus ; les objectifs de conversion, encourageant les prospects à passer à l’achat.

Les résultats et la rentabilité de votre campagne dépendent de la précision à laquelle vous aurez choisi vos objectifs. Ces derniers évoluant au fil du développement de votre entreprise, il faudra continuellement les réadapter et les redéfinir.

Cibler une audience trop large ou trop restreint

Les Facebook Ads se distinguent par la puissance de leur ciblage. L’outil prend en compte plusieurs éléments, dont le positionnement géographique, la catégorie socioprofessionnelle, l’âge, le sexe, la langue parlée, les centres d’intérêt… Et de nombreux autres paramètres. Bien que ces derniers soient essentiels pour cibler correctement, il convient de les utiliser judicieusement. Visez une audience trop large ou restreinte vous fera passer à côté de celle-ci.

Une campagne faite pour toucher trop de monde n’intéressera que peu de personnes, car elle ne sera pas assez personnalisée. À l’inverse, viser un groupe limité risque de couper votre publicité à de nombreux prospects qui pourraient, pourtant, s’intéresser à votre marque.

Un mauvais ciblage signifie également des taux de conversion bas et un mauvais retour sur investissement de votre dépense publicitaire (ROAS), car le coût des Facebook Ads est aussi établi en fonction de la pertinence de vos campagnes.

Mal configurer son pixel Facebook

Trop souvent ignoré par les professionnels, le pixel Facebook est néanmoins l’élément clé de l’optimisation des publicités. Concrètement, c’est un bout de code JavaScript qui est placé sur chaque page de votre site web. Il permet non seulement de mesurer l’efficacité de vos publicités mises en place sur Facebook, mais également de savoir ce que font vos visiteurs sur votre site une fois qu’ils ont cliqué sur votre annonce. Il offre la possibilité de les traquer une fois qu’ils l'ont quitté votre site pour, dans le futur, faire du retargeting.

Une fois installé, le pixel Facebook se déclenche à chaque fois qu’une action est effectuée sur votre site internet, comme un achat. Le pixel reçoit alors ces actions, aussi appelés « événements », consultables dans le Gestionnaire d’évènements de la page de votre pixel Facebook. Pour en tirer profit, il convient de bien configurer ces événements avec l’outil dédié sur la plateforme. Dans le cas contraire, votre ciblage sera impacté et pourra difficilement être amélioré.

Ne pas respecter les règles imposées pour les Facebook Ads

Pour voir votre campagne validée et diffusée sur Facebook, vous devez respecter les règles imposées pour la régie publicitaire de la plateforme. Elles sont nombreuses et portent sur les contenus interdits, les contenus restreints, les publicités vidéo, mais pas seulement. Afin d’être approuvée, votre annonce doit aussi respecter le cadre réglementaire lié au texte, aux images, au positionnement, aux images choisies et au contenu de la page de destination associée à l’annonce. Si votre publicité ne respecte pas ces éléments, elle sera désapprouvée. Il faudra alors effectuer des améliorations et des corrections puis la soumettre à nouveau.

Oublier d'optimiser ses pages de destination

Lors de l’élaboration de vos Facebook Ads, un détail ne doit pas être négligé : l’optimisation de vos pages de destination. Dans le cas contraire, le visiteur intéressé se contentera de cliquer sur la publicité qui apparaît dans son feed et n’ira pas au bout de l’objectif souhaité.

En ce sens, il est primordial d’optimiser le parcours du prospect en proposant une page de destination qui concorde avec la publicité qui l’a attiré et qui correspond exactement à l’annonce mise en avant. Si la page vers laquelle vous le redirigez est inadaptée, l’internaute risque d’être frustré et votre réputation pourrait être entachée. Cet élément faisant partie du cadre imposé pour les Facebook Ads, il est essentiel de respecter cette règle si vous ne voulez pas voir votre publicité rejetée.

Ne pas analyser ses résultats

Enfin, comme pour toutes campagnes publicitaires, vous devez constamment analyser leur impact et leurs retombées. L’outil de Facebook met à votre disposition plusieurs métriques qui vous permettront d’optimiser vos annonces en temps réel. Il donne accès à de nombreux rapports concernant la configuration de votre publicité, sa diffusion, son engagement, ses performances ou encore son taux de conversion. Autant d’éléments qui vous seront utiles pour mettre en place correctement vos prochaines campagnes.

Facebook Ads est un outil redoutable qui sera utile autant pour accroître votre visibilité, que pour attirer de nouveaux prospects et les convertir. En connaissant les erreurs les plus fréquemment commises, vous éviterez de tomber dans certains pièges et vous pourrez utiliser efficacement les leviers de la plateforme, qui seront utiles à votre stratégie social media marketing.

