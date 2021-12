Depuis l'acquisition de Whole Foods, une enseigne alimentaire, en 2017, Amazon ne cache plus ses ambitions de devenir un acteur majeur dans le secteur de la livraison alimentaire. Selon The Information, le géant américain songe actuellement à renforcer son activité de livraison de produits d'épicerie à domicile en Europe et aux Etats-Unis.

Amazon veut accélérer sur la livraison de produits d'épicerie

La livraison de courses à domicile n'est pas un sujet nouveau pour la société de Jeff Bezos. Cependant, à l'aube de 2022, Amazon aimerait aller beaucoup plus loin en développant cette activité sur de nouveaux marchés. Pour le moment, quelques villes américaines et britanniques sont concernées par l'offre de livraison proposée avec l'abonnement Prime Now. Le principe est simple : les clients peuvent se faire livrer leurs courses à domicile le jour même.

Le géant américain a conscience du potentiel que représente ce marché et ne compte vraisemblablement pas s'en priver. Amazon pourrait dans les semaines à venir, nouer des partenariats avec des grandes enseignes de distribution, aux Etats-Unis et en Europe pour proposer un service de livraison de produits d'épicerie à domicile. Ce ne serait pas la première incursion d'Amazon dans le secteur de la livraison de courses. L'entreprise propose déjà un service de livraison pour les produits Whole Foods avec le programme Flex.

2022 : un tournant pour la livraison de courses à domicile ?

Amazon semble tout de même vouloir aller plus loin. Discrètement, la société américaine aurait testé tout au long de l'année 2021 un nouveau service au Royaume-Uni : Amazon Fresh Marketplace. Avec ce nouveau service les clients abonnés Prime peuvent commander des produits d'épicerie provenant de deux grandes enseignes de distribution, avec une livraison assurée le jour même par les livreurs d'Amazon Flex. Dans le courant de l'année 2022, ce test pourrait être transformé en une véritable offre pour les clients aux États-Unis et l'Europe.

Un porte-parole d'Amazon précise à ce sujet que : « notre objectif est de fournir aux clients d'Amazon la meilleure expérience possible en matière de livraison de produits d'épicerie, que ce soit chez Amazon Fresh, Whole Foods Market ou dans l'un de nos magasins partenaires comme Bartell's à Seattle, Morrison's à Londres ou Monoprix à Paris ». Un partenariat intéressant pour les enseignes qui vont certainement gagner en visibilité.

2022 sera-t-elle l'année de la livraison de courses à domicile ? Depuis la crise sanitaire et l'explosion de la livraison de nourriture à domicile, les partenariats entre les grandes enseignes et les sociétés spécifiées dans la livraison urbaine se sont multipliés. Il y a quelques mois, Carrefour et Casino s'associaient à Deliveroo et Uber Eats pour des livraisons plus rapides. Carrefour a également noué un partenariat avec Cajoo qui lui permet de livrer 2 000 références à ses clients en moins de 15 minutes. De nouveaux partenariats qui montrent que les usages évoluent.