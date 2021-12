Le cabinet d’analyse de marché Canalys a sorti début décembre les résultats du secteur du cloud domestique en Chine pour le troisième trimestre : Alibaba conserve sa place de leader, les parts de marché de Tencent et Huawei baisse, Baidu se fait une place, Microsoft Azure et Amazon Web Services sont en embuscades.

Huawei et Tencent perdent des parts de marché, Alibaba et Baidu en gagnent

Des chiffres à faire saliver l’Europe, les grandes entreprises de la Tech chinoises possèdent 80% de leur marché domestique du cloud. Le Chiffre d’affaires du secteur est en hausse de 43% sur l’année pour atteindre 7,2 milliards de dollars.

De bons chiffres liés à la numérisation des entreprises chinoises, incitées par le gouvernement. La croissance est toutefois en deçà de 2020 où l’effet confinement provoqué par le Covid avait joué à plein.

Quatre géants de la Tech chinoise possèdent 80% du marché. Alibaba reste solidement sur la première place du podium du cloud chinois avec 38,3% de part de marché, contre 33,8% au trimestre précédent. Derrière Huawei et Tencent régressent avec respectivement 17% et 16,6% contre 19,3% et 18,8% auparavant. Baidu continue à faire son nid en passant de 7,8% de part à 8,2%.

La dynamique est du côté du petit Poucet du classement, avec 64,7% de croissance, bien aidé par les offres IA du cloud Baidu. Huawei et Tencent, malgré leur perte de part marché, sont à environ 50% de croissance, le premier grâce à ses nouveaux produits, le second grâce à ses grands clients. Alibaba est à 33,3% de croissance.

Les leaders mondiaux du marché cloud s’intéressent à la Chine

Les acteurs chinois du cloud, bien installé, feraient bien de surveiller leurs rivaux américains. AWS et Azure, respectivement 33% et 18% de part de marché au niveau mondial, lorgne vers l’Empire du Milieu.

AWS a annoncé son expansion à venir de sa région de Ningxia, au centre de la Chine, et prévoit le lancement d’une zone à Pékin. Azure veut doubler sa capacité cloud en Chine en 2022, via un partenariat avec l’entreprise locale 21Vianet.

Blake Murray, analyste pour Canalys, estime selon The Register que « Le regain d'intérêt des hyperscalers basés aux États-Unis vient surtout du fait que la Chine continentale est le deuxième plus grand marché du monde ».

Ce dernier estime que les obstacles pour entrer sur le marché chinois du cloud, tel que les partenariats obligatoires, n’entachent pas l’intérêt sur « son statut de marché à la croissance la plus rapide au monde en raison de la numérisation rapide de son économie ».

Au niveau mondial, selon Synergie Research Group, Alibaba possède 5% du marché, faisant de lui le cinquième acteur du secteur, derrière AWS, Azure, Google et IBM, Tencent dispose 2% du marché, comme Oracle et après Salesforce et ses 3% de part du marché. Aucun acteur européen au rendez-vous à noter qu’ils ne sont pas forcément aidés.