La crise du COVID-19 a provoqué de grands changements dans le secteur du marketing. Les professionnels se sont vus contraints de repenser plusieurs aspects de leur métier, comme leur façon de collaborer ou les indicateurs qui leur permettent de mesurer le succès de leurs actions. Pour faire face à ces mutations, il leur est primordial de s’informer sur les nouveautés et les tendances à venir. Dans son rapport annuel « Focus sur le marketing », le leader mondial des solutions CRM Salesforce fait un tour d’horizon des dernières dynamiques du secteur, avec un focus sur la technologie, la data et de nouveaux indicateurs de succès.

Les données, levier de performance essentiel du marketing

En marketing, les données permettent de personnaliser l’engagement et proposer des contenus adéquats à ses clients au bon moment. De ce fait, les marketeurs se tournent presque instinctivement vers la data pour toucher leur clientèle. Aujourd’hui, ce sont 78 % des professionnels qui affirment que leurs interactions avec leur clientèle sont nourries par les données.

Pour créer des expériences toujours plus pertinentes, les professionnels du marketing revoient continuellement à la hausse le nombre de sources de données qu’ils vont exploiter dans le futur, que ce soit dans le B2B ou le B2C. Après qu’Apple, Google et d'autres entreprises aient limité l'utilisation de cookies tiers, les sources de données changent. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez celles qui sont le plus prisées dans le monde du marketing.

L’étude souligne que les spécialistes n’ont fait que très peu de progrès dans l’amélioration de l’exactitude et de l’intégration des données. Pourtant, c’est ce qui va permettre à une entreprise de se différencier d’une autre en matière de résultats. La technologie va alors avoir un rôle clé : 78 % des entreprises les plus performantes déclarent utiliser une plateforme de données client (CDP), contre 58 % des moins performantes.

Dans tous les cas, les professionnels du marketing doivent s’assurer que la confidentialité et la vie privée de leurs clients soient bien respectées. 78 % des sondés déclarent avoir une vision globale des choix de consentement de leur clientèle, en lien avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). L’étude révèle même que par rapport à l’année précédente, les interrogés vont au-delà des normes et des réglementations de confidentialité qu’ils doivent suivre. Dans ce livre blanc, vous apprendrez que ce point de vue n’est pas partagé par les consommateurs.

De nouvelles métriques et KPI sont privilégiées

Les changements dans le comportement des consommateurs n’ont jamais été aussi importants que depuis la crise sanitaire. Les organisations marketing ont donc été contraintes de revoir les critères qui leur permettent de mesurer le succès de leurs actions. En effet, 78 % d’entre elles ont modifié leurs métriques ou redéfini leurs priorités en raison de la pandémie.

En ce sens, les marketeurs ont dû élargir leurs indicateurs clés de performance (KPI) d’une année à l’autre. Pour le moment, le chiffre d'affaires et les performances de l'entonnoir restent les indicateurs privilégiés par les experts du marketing. L’ebook revient également sur trois types de KPI spécifiques auxquels les professionnels du marketing prêtent une attention particulière pour monitorer l’impact de leurs actions.

L’étude révèle que les professionnels du secteur sont particulièrement attentifs aux métriques de satisfaction des clients, comme les Net Promoter Scores. Ils représentent le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une marque, un produit ou un service à un proche. Néanmoins, ce n’est pas la seule métrique à prendre en compte pour évaluer sa performance. Ce livre blanc vous permettra de prendre connaissance des autres KPI à privilégier dans votre future stratégie.

Enfin, il est important de garder à l’esprit que ces métriques ne sont utiles que si elles permettent de prendre des actions concrètes. Les spécialistes du marketing ont eu le regard porté vers l’innovation et ont automatisé ces actions afin d’évaluer leurs résultats en temps réel et d’ajuster leur stratégie.

Pour connaître toutes les grandes tendances du marketing, téléchargez le rapport complet de Salesforce.