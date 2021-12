MGM Resorts International, un groupe qui possède de nombreux hôtels et casinos aux États-Unis, a décidé d'innover dans sa manière de recruter, pour tenter de réduire le turnover de ses équipes. Avec un casque de réalité virtuelle, les candidats sont tout se suite plongés dans le monde des casinos et comprennent très vite s'ils feront le bon choix.

Le recrutement est de plus en plus complexe

Les entreprises traversent actuellement une période très complexe pour recruter. Certains experts parlent même de pénurie des talents. Les candidats sont de plus en plus rares et donc de plus en chers. Ils sont également nombreux à quitter leur métier depuis la crise du Covid-19, car ils aspirent à d'autres priorités. Pour tenter de se différencier et surtout de réduire le turnover, MGM Resorts International expérimente une technique de recrutement à l'aide de la réalité virtuelle.

Le groupe américain doit faire face à une difficulté supplémentaire : le turnover. Une caractéristique pour les métiers de la nuit. Pour Laura Lee, directrice des ressources humaines chez MGM Resorts International : « dans notre écosystème, il peut être très difficile d'expliquer verbalement à quoi va ressembler tel ou tel poste. Dans la plupart des cas, même une vidéo ne suffit pas ». Elle précise que « grâce à l'expérience de la réalité virtuelle, les candidats peuvent mettre un casque et expérimenter leur futur poste ». Le groupe utilise les casque de réalité virtuelle de Strivr.

La réalité virtuelle comme solution miracle pour mieux recruter ?

Dans le contexte actuel, les employeurs doivent redoubler d'efforts pour attirer et surtout retenir les nouvelles recrues. De nombreuses entreprises recrutent des salariés qui décident d'abandonner le navire avant même la fin de leur période d'essai. Dans le monde de la nuit et des casinos, certains travailleurs avouent s'être trompés en expliquant que « le travail ne correspondait pas à leurs attentes ». Dans le secteur de l'hôtellerie, un nombre record de salariés ont quitté leur emploi au cours des deux dernières années.

Certains employés du secteur de l'hôtellerie se sont plaints de l'agressivité des clients pendant la pandémie. Pour préparer les candidats potentiels à de tels scénarios, Laura Lee a conçu des scénarios qui correspondent à cette réalité au sein de son programme de réalité virtuelle. Elle précise que « certaines scènes mettent en avant des interactions difficiles avec les clients. Il ne faut pas leur cacher la réalité du terrain ». Le groupe de casinos est actuellement en sous-effectif dans certains établissements...

Selon la directrice des ressources humaines, si MGM Resorts International avait utilisé cette technologie lors des récentes ouvertures de casinos, cela « aurait pu résoudre certains problèmes de turnover que nous avons rencontré lorsque plusieurs personnes d'une même équipe se sont rendus compte que leurs postes n'étaient pas ce qu'elles imaginaient ». Elle précise que cette technologie sera particulièrement utile pour le développement du groupe au Japon.