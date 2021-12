Pour promouvoir un produit, un événement ou un service, il est nécessaire de mettre en place des campagnes publicitaires avec des visuels impactants. Néanmoins, sans compétence en graphisme, créer des publicités peut vite devenir complexe et prendre beaucoup de temps. Il existe pourtant des outils permettant d’optimiser leur conception, comme AdCreative.ai. Cet outil génère des publicités à fort taux de conversion grâce à une intelligence artificielle (IA).

Des publicités impactantes en quelques clics

L’utilisation de AdCreative.ai est simple. En lançant l’outil, il suffit de renseigner trois éléments : le nom de son entreprise, son logo et sa palette de couleur, afin de créer une publicité en adéquation avec son identité de marque. Il sera alors demandé de choisir entre deux formats selon la campagne publicitaire souhaitée. Il est possible d’opter pour un format carré, idéal pour les publications sur les réseaux sociaux ou le format story.

Vient ensuite l’ajout de l’image de la publicité. Elle peut être téléchargée directement depuis un ordinateur ou choisit en explorant la bibliothèque d’images mises à disposition par AdCreative.ai. En se basant sur ces critères et éléments, l’outil développe alors une dizaine de campagnes publicitaires. Ces dernières sont triées de la plus performante à la moins performante.

Pour définir cela, AdCreative.ai se base sur des millions de données issues d’annonceurs publicitaires et attribue une note de confiance sur 100. Pour obtenir des résultats encore plus précis, il est recommandé de connecter son compte Facebook Ads et Google Ads à l’outil. En seulement quelques secondes, on obtient une publicité impactante qui convertit. Au moment de la publier, il n’est pas forcément nécessaire de quitter l’outil. Elles peuvent être publiées directement sur Facebook et Google, ou simplement être téléchargées.

Les publicités proposées par AdCreative.ai se peaufinent au fur et à mesure de l’utilisation. Plus une entreprise utilise l’outil, plus il connaîtra son audience et sera précis dans la conception des publicités. AdCreative.ai étant hébergé dans le cloud, chacune d’entre elles est stockée dans ce dernier. En ce sens, pas besoin de se soucier du stockage ou de la taille des fichiers.

En ce moment, AdCreative.ai est affiché au prix de 69 dollars à vie sur la marketplace AppSumo. En fonction de ses besoins, plusieurs offres sont proposées. Celle à 138 dollars permet notamment à cinq utilisateurs d’utiliser le même compte simultanément et de créer des publicités pour dix entreprises différentes.