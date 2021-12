Le groupe de Mark Zuckerberg met officiellement un premier pied dans le monde du métavers. Depuis le jeudi 9 décembre, les personnes âgées de 18 ans et plus, vivant aux États-Unis et au Canada, ont accès à Horizon Worlds. Une plateforme de réalité virtuelle qui nécessite la création d'un compte Facebook et qui permet de rencontrer jusqu'à 20 personnes dans un monde virtuel.

Horizon Worlds : la première version du métavers de Meta

« Horizon Worlds est une expérience de réalité virtuelle sociale où vous pouvez créer et explorer ensemble » d'après le communiqué de presse officiel de Meta. Plus de deux ans après avoir commencé à parler de cette plateforme et un changement de marque plus tard, Meta ouvre enfin l'accès à ce qui ressemble à une première version de sa vision du métavers. Durant ces deux années de conception, Horizon Worlds est passé d'un environnement de type Minecraft pour la création de jeux à une plateforme beaucoup plus sociale.

Depuis deux ans, des milliers de bêta-testeurs ont eu l'opportunité d'organiser régulièrement des spectacles, des soirées, des séances de cinéma ou même des ateliers de méditation au sein de Horizon Worlds. « Après tout ce travail, nous pouvons maintenant ouvrir officiellement et dire que nous avons des choses intéressantes à présenter à notre communauté », précise Vivek Sharma, VP chez Meta, en charge de Horizon Worlds.

Les utilisateurs peuvent écrire leurs propres règles

Au sein de cet espace virtuel, vous pouvez participer à des concours et même jouer à Arena Clash, un jeu de tir de type Battle Royale. Horizon Worlds permet à ses joueurs d'écrire du code pour définir leurs propres règles. Vous pouvez par exemple décider de rendre une balle rebondissante lorsqu'elle touche une surface. L'idée est de permettre aux utilisateurs d'être totalement libre de créer et d'écrire leurs règles pour créer des interactions complexes.

C'est par ailleurs l'une des plus grandes fiertés de Vivek Sharma, qui précise que : « cette particularité de notre espace virtuel est en fait l'une des plus grandes innovations, dont je suis très fier ». Meta prévoit de publier une bibliothèque gratuite avec des codes différents pour permettre différents usages de Horizon Worlds. Une bibliothèque d'objets est également prévue. Pour l'instant, le codage se fait entièrement en réalité virtuelle, mais Meta prévoit de permettre une extension à partir d'un ordinateur de bureau.

La sécurité doit être au cœur de la plateforme

Il y a un sujet à côté duquel les équipes de Meta ne doivent pas passer : la sécurité. En effet, dans un espace virtuel comme celui-ci, on peut facilement interagir avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il y a quelques jours, une bêta-testeuse a raconté comment son avatar a été tripoté par un inconnu : « le harcèlement sexuel est une réalité dans la vraie vie, comme dans le monde virtuel. C'est encore plus compliqué à gérer dans la réalité virtuelle. Non seulement mon avatar s'est fait tripoter, mais il y avait aussi d'autres personnes présentes qui soutenaient ce comportement ».

Selon Vivek Sharma, la bêta-testeuse « n'a pas utilisé les fonctions de sécurité intégrées à Horizon Worlds, notamment la possibilité de bloquer quelqu'un pour l'empêcher d'interagir avec vous. C'est un bon retour d'information pour nous, car je veux que cette fonction soit très facile d'accès ».