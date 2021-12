Les illustrations sont essentielles pour accompagner des sites web, des présentations ou des articles. Elles permettent d’expliciter une idée et de mettre en images des situations que l’on souhaite représenter. Néanmoins, il arrive souvent que certaines entreprises concurrentes utilisent les mêmes. Pour cette raison, il est parfois plus judicieux de les créer soi-même. Pour vous aider dans cette tâche, Designstripe met à disposition une bibliothèque d’illustrations gratuites et totalement personnalisables.

Des illustrations à modifier selon ses envies

Créer l’illustration parfaite peut parfois demander beaucoup de temps. Couleurs, taille, motif… Plusieurs éléments entrent en considération. Avec Designstripe, c’est pourtant faisable en seulement quelques clics. L’outil a été conçu de telle sorte qu’il puisse être accessible par tous. En ce sens, aucune compétence en graphisme n’est nécessaire.

En quelques minutes, il est possible de créer l’illustration qui convient le mieux à son projet. En parcourant la bibliothèque de Designstripe, il suffit de choisir parmi les nombreux templates proposés. Plusieurs personnages et mises en scène sont disponibles, permettant d’illustrer aussi bien un site proposant des services de marketing qu’une application de messagerie. Vous pouvez faire votre choix parmi les nombreux styles d’illustrations proposés, comme abstrait ou funky.

Une fois que vous avez trouvé le modèle idéal, vous pouvez le personnaliser autant que vous souhaitez sur la plateforme en ligne de Designstripe. L’outil offre la possibilité d’ajouter et de supprimer des éléments, de les changer de place et de modifier leur couleur. Si vous souhaitez que chaque illustration ait la même apparence, vous pouvez configurer les paramètres de Designstripe pour que votre palette de couleurs soit appliquée automatiquement. Tous ces éléments de personnalisation permettent d’adapter chaque illustration à son identité de marque et d’établir une cohérence sur son site ou sur les documents présentés.

Les illustrations peuvent être téléchargées gratuitement aux formats PNG et JPG. Dans le cas où vous auriez besoin d’avoir vos créations au format SVG, il est possible d’opter pour la version premium à 20 dollars par mois, qui donne également accès à des styles d’illustrations supplémentaires.