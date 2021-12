Aujourd’hui, être présent sur les réseaux sociaux est une véritable nécessité. En effet, face à une concurrence de plus en plus accrue, il est essentiel d’exploiter le monde digital pour communiquer efficacement autour de sa marque et toucher ses clients et ses cibles. Pour tirer profit convenablement de ces plateformes, il convient de faire du social media marketing, c’est-à-dire de la promotion sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi choisir cette méthode plutôt qu’une autre ? Tour d’horizon de ses avantages.

Social media marketing : quels sont ses avantages ?

Les réseaux sociaux font partie des sites qui attirent le plus de visiteurs chaque jour. Pour cette raison, ils représentent une véritable mine d’or qui n’attend qu’à être exploitée. C’est là qu’intervient le social media marketing, nécessaire autant pour améliorer la visibilité de son entreprise que pour fédérer ses communautés.

Amélioration de votre référencement (SMO)

Si vous travaillez le référencement de votre site web, SEO (Search Engine Optimization) et SEA (Search Engine Advertising) sont des termes que vous avez déjà rencontrés. L’un consiste à optimiser son référencement de façon naturelle sur les moteurs de recherche, tandis que l’autre consiste à payer pour cela.

Il existe une troisième façon d’améliorer sa visibilité : le SMO (Social Media Optimization). Il est essentiel au social media marketing. Il repose sur l’amélioration de son référencement grâce aux réseaux sociaux. Ces derniers ont une telle influence qu’ils vont apparaître en premier sur les moteurs de recherche, parfois avant même certaines pages de votre site. En cause, leur importante autorité de domaine (DA).

Ce score correspond à la réputation globale d’un site web, c’est-à-dire le niveau de confiance que lui accordent les moteurs de recherche quant à la qualité de contenu. Cet élément influence l’apparition d’un site sur Google, Bing, Yahoo... Par exemple, Facebook a un DA de 96/100, Twitter de 94 et Instagram de 93.

Ainsi, créer un compte de marque sur ces plateformes permettra d'avoir des liens assurés sur la première page de Google avec la requête de votre marque. Lorsqu’on tape “Siècle Digital” sur le moteur de recherche, le premier résultat est notre site, puis directement nos comptes Twitter, LinkedIn et Instagram. C’est une façon efficace d’obtenir tout l’espace numérique et de gagner en visibilité, chose que permet également le carrousel de Twitter sur Google.

Augmentation de la fidélité de votre marque et établissement de solides relations personnelles avec vos followers

La fidélité à la marque de satisfaction de la clientèle a un rôle central dans le bon développement de votre entreprise. Néanmoins, tout repose sur une bonne communication, ce à quoi peut aider le social media marketing. Publier régulièrement des messages sur les réseaux sociaux, interagir et poster du contenu engageant, nourrir l’image positive que votre clientèle et vos followers ont de votre marque est une routine essentielle.

Il faut également garder à l’esprit que les réseaux sociaux sont des plateformes conversationnelles. Une fois connectés aux marques, les internautes souhaitent pouvoir s’adresser facilement et directement à elles, que ce soit pour poser une question ou exprimer leur avis. En ce sens, le social media marketing va être un élément moteur qui vous permettra d’établir une relation solide avec vos followers.

Augmentation du trafic entrant

Aujourd’hui, Google et les réseaux sociaux sont les deux grandes portes d'entrée sur le web et sont. Mécaniquement, optimiser le social media marketing comme le référencement peut aider à créer plus de trafic sur votre site. Il convient donc d’améliorer sa présence sur les plateformes sociales, notamment en publiant régulièrement un contenu de qualité, essentiel pour être bien référencé et accroître sa visibilité, ce à quoi peuvent également aider les campagnes de trafic. Selon son activité et le réseau social en question, le taux de clic peut être supérieur à Google (SEO et SEA) ou encore d'autres leviers, comme l’emailing.

Des campagnes ponctuelles ou fil rouge peuvent être mises en place en fonction des besoins de votre entreprise. Peuvent alors être adoptés le marketing organique, en se basant sur la création de contenus et sur leur partage, ou payant, en déboursant une certaine somme pour faire apparaître ses publications sur les réseaux sociaux. Les deux solutions peuvent être combinées ou être utilisées seules. Dans chacun des cas, elles seront bénéfiques à votre trafic entrant.

Accroissement des opportunités de conversion et taux de conversion plus élevé

Les plateformes sociales fourmillent de données macro et micro par rapport à votre compte. Elles fonctionnent principalement sur les centres d’intérêt et les comportements des internautes. En ce sens, il devient possible de segmenter des profils et d'ajuster vos messages commerciaux en fonction de chacune cible. Cela offre des possibilités de personnalisation et donc un meilleur ciblage. In fine, le taux de conversion est plus élevé.

Vous l’aurez compris, le social media marketing est une composante essentielle d’une bonne stratégie de webmarketing. Certes, c’est un travail long qui prendra un peu de temps à porter ses fruits, mais sur le moyen terme vous pourrez assurément en mesurer les avantages.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site shinemedia.fr