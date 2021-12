L'activation de sa base de données est l'une des questions les plus importantes pour les marketeurs d’aujourd’hui. Si toute entreprise souhaite disposer d’une grosse base de données, elle veut avant tout une base qualifiée avec des clients actifs, fidèles à sa marque et qui réalisent des achats. En d'autres termes, les marques veulent faire de leurs clients de véritables moteurs de ventes.

Et pour y parvenir, il leur faut créer une relation unique avec chacun de leurs clients en suivant une stratégie marketing claire et établie : recruter, fidéliser et engager. La bande dessinée de Splio met en avant l’histoire de Laura (CRM Manager de la marque fictive PopHat) et de Emma (sa cliente). Vous y découvrirez comment le programme de fidélité de PopHat est la clé pour construire la relation unique entre Emma et la marque.

Recruter différemment.

Lorsqu'un client entre dans votre magasin pour la première fois, c'est un moment fantastique qui ne doit en aucun cas être gâché. Votre programme de fidélité est un excellent moyen d’acquérir de nouveaux clients tout en leur faisant vivre une expérience inédite, par exemple en utilisant des QR codes pour que le processus d’inscription soit un jeu d’enfant. Le recrutement doit donc être une expérience client attrayante qui participe à la fidélisation des clients, et ce, dès la première interaction.

Fidéliser autrement.

Une fois que vous avez attiré l'attention d’un client et que vous l’avez identifié, l’heure est venue de commencer à construire votre relation. La fidélisation consiste avant tout à connaître et à reconnaître le client à travers le temps pour lui proposer des communications et des produits qui lui ressemblent et répondent à ses attentes (parfois même avant que le besoin n’ait été formulé).

En combinant programme de fidélité transactionnel et relationnel, vous augmentez votre connaissance client grâce à des données d’achat et comportementales. Vous répondez ainsi à l’un de vos objectifs : activer et dynamiser votre base de données pour augmenter la valeur de chacun de vos clients et les mener vers une relation plus forte encore, comme les transformer en clients VIP ou en ambassadeurs.

Engager durablement.

La relation avec le client est un processus sans fin. Non seulement vous devez être attentifs aux clients qui perdent de l'intérêt pour votre marque, mais vous devez également accorder le même niveau d’attention à tous vos clients pour accroître leur sentiment d’appartenance.

Et quelle meilleure méthode pour atteindre cet objectif que de jouer sur l’émotion ? En faisant appel à l’émotion dans vos communications, en optant pour une relation soignée qui se base sur leur avis et en les invitant à recommander votre marque, vous agissez non seulement sur la durabilité de leur fidélité mais améliorez également votre visibilité tout en développement un nouveau levier de ventes.