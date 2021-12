Des Toyota Prius autonomes vont sillonner les rues de Mountain View dans les prochaines semaines. Nuro et 7-Eleven viennent d'annoncer leur collaboration pour effectuer des livraisons autonomes en Californie. Dans un premier temps, le service ne sera disponible que pour les résidents qui vivent à proximité du magasin 7-Eleven situé au 1905 Latham Street à Mountain View.

Les livraisons autonomes se démocratisent aux États-Unis

Avant de déployer ses robots R2 dans les rues californiennes, Nuro va exploiter ses Toyota Prius autonomes. Avec 7-Eleven, le spécialiste des technologies de conduite autonome va livrer tout un tas de produits aux habitants Mountain View. Il sera possible de commander des pizzas, des burgers, des boissons et des articles ménagers par l'intermédiaire de l'application « 7NOW », développée par 7-Eleven. En revanche, les articles soumis à des restrictions d'âge, comme l'alcool et les cigarettes, ne seront pas disponibles.

Les deux protagonistes précisent que « les commandes seront livrées en 30 minutes ou moins, et les clients devront quitter leur domicile pour récupérer les articles dans le véhicule de livraison, qui sera garé dans la rue ». Dans un premier temps, un technicien sera à bord du véhicule pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Nuro précise que ce conducteur de sécurité n'est pas un livreur, il n'apportera pas les articles à la porte des clients. L'entreprise veut simuler un processus de livraison totalement dépourvu de personnel.

Nuro n'a donné aucune date pour le remplacement des Prius par les robots R2. Un robot autonome deux fois moins large qu'une berline et plus court que la plupart des voitures. À l'intérieur, il n'y a pas de place pour des passagers ou des conducteurs humains. La société n'a pas non plus précisé combien de véhicules autonomes seront déployés dans le cadre de cette collaboration. Un porte -parole a seulement précisé que : « Nuro et 7-Eleven prendront la décision d'introduire R2 dans la flotte de livraison dès que cela sera possible ».

Plus personne ne peut arrêter Nuro

Avec sa récente levée de 600 millions de dollars, Nuro est en pleine forme. La société co-fondée en 2016 Dave Ferguson et Jiajun Zhu, deux anciens du projet de voiture autonome de Google qui allait devenir Waymo, travaille actuellement sur la troisième génération de son robot autonome, le R3. Pour cela, la société prévoit d'investir dans deux nouvelles installations dans le sud du Nevada : une usine d'assemblage et une piste d'essai en circuit fermé.

Assez peu connue outre-Atlantique, Nuro se démarque pourtant de ses concurrents. Notamment sur le plan réglementaire. La société fût la première à recevoir le feu vert des autorités pour faire payer ses livraisons autonomes en Californie. Depuis le début de l'année, Nuro livre par exemple des pizzas à Houston, en partenariat avec Domino's.