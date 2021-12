ByteDance a dévoilé toute une variété d’offres de services cloud publiques à l’occasion de la première semaine de décembre 2021, via sa plateforme Volcano Engine. L’entreprise assume son ambition dans le domaine du cloud depuis 2020. ByteDance espère devenir le quatrième acteur du secteur en Chine, dernière Alibaba, Huawei et Tencent et a déjà intégré la Cloud Native Computing Foundation.

ByteDance s’attaque au cloud

Le site, toujours en chinois, Volcano Engine a proposé d’un coup, le 3 décembre, une multitude de nouveaux services IaaS et SaaS. Des offres de bases proposant tout ce qui est attendu d’un hyperscaler : un cloud évolutif avec des capacités de stockage élastique, une protection contre les attaques par déni de service, etc.

L’entreprise chinoise est restée discrète sur la sécurité de ses offres. Le nombre de centres de données est inconnu, ByteDance dispose uniquement d’infrastructure en Chine vraisemblablement. La capacité de résilience, le niveau de garantie des services n’ont pas été détaillés.

Pour se démarquer de ses concurrents, ByteDance vend certains services utilisés par ses soins, sur TikTok à l’internationale ou Douyin, l'équivalent du réseau social en Chine et Toutiao, un agrégateur d'actualité, très connu dans l'Empire du Milieu. C’était l’une de ses promesses à la naissance de Volcano Engine, rappelle The Register.

Volcano Engine mise sur les technologies de TikTok

En 2021 la plateforme devait servir pour vendre des produits ByteDance en matière de vidéo et de personnalisation ainsi qu’en matière d’algorithme de recommandation. Des offres d’appels particulièrement efficaces, car unanimement saluées pour leur efficacité.

C’est l’argument commercial phare de Volcano Engine qui cherche à se faire une place dans un secteur où la concurrence fait rage. Tant sur le marché mondial, que sur le marché chinois, les offres de clouds ne manquent pas et avec 150 millions de dollars d’investis sur la plateforme, ByteDance ne semble pas parier sur l’infrastructure pour gagner des parts de marchés.