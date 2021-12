Parmi les conséquences de la crise sanitaire sur les entreprises, l’accélération de la digitalisation des marques est certainement la plus flagrante. Les entreprises, tous secteurs confondus, renforcent leur stratégie e-commerce par le biais de nouveaux outils et supports qui leur permettent notamment d’automatiser la gestion de leur catalogue produit. Expert en solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM, Quable constate une très nette augmentation du nombre de projets PIM (+110%) depuis la crise sanitaire. Plus que jamais, les marques misent sur leur e-commerce pour se développer et améliorer leurs performances. C’est notamment le cas de PCB CREATION, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de décors alimentaires haut de gamme à l’usage des pâtissiers professionnels et des industriels.Lors d’un webinar gratuit qui se tiendra en ligne le jeudi 9 décembre à 11h, découvrez pourquoi et comment PCB CREATION a mis le PIM (Product Information Management) au cœur de sa stratégie de croissance pour propulser ses ventes à travers ses canaux de distribution.

Cette session sera animée par deux experts qui partageront leurs expériences en exclusivité : Julie Laval, Responsable Digital chez PCB CREATION et Charles Delvincourt, Account Executive chez Quable. Tous deux présenteront les enjeux de digitalisation d’un catalogue produit en constante évolution.

Ils s’appliqueront également à expliquer comment gérer automatiquement les traductions des contenus et descriptions produits dans un contexte international fort où plus de 50 % du CA est réalisé à l'export. Enfin, Julie Laval et Charles Delvincourt présenteront le développement d'un modèle de données très avancé aux nombreux attributs (références, recettes, ingrédients…) et partageront leur expérience sur la phase d'avant-projet réalisée en 3 semaines par PCB CREATION avec le support des équipes de Quable.

Des challenges à la hauteur de l’expertise de Quable

PCB CREATION est une société créée en 1992 spécialisée dans la conception et la fabrication de décors alimentaires haut de gamme à l’usage des pâtissiers professionnels et des industriels. Avec une présence internationale (l'export représente 52% du CA global), près de 200 collaborateurs et plus de 58 000 références à son catalogue, l'entreprise compte environ 5000 clients parmi lesquels les plus grands hôtels de Paris comme le Plaza Athénée, le Ritz, le Crillon, le Meurice mais également des grandes enseignes leaders de leur secteur comme Starbucks, Picard et Métro. Chaque jour, la marque ajoute près de 30 nouveaux produits à son catalogue, et aujourd’hui, près de 50% de son CA provient de produits personnalisés. Dans un contexte de forte croissance, PCB CREATION a fait appel à des experts pour se doter de solutions adaptées aux challenges de son activité. Lors du webinar du 9 décembre prochain, Julie Laval et Charles Delvincourt traiteront des enjeux majeurs de PCB CREATION dans l’utilisation d’un PIM (Product Information Management). Il leur a notamment fallu digitaliser le processus collaboratif de création des nouveaux produits et de leurs médias, digitaliser le catalogue et mettre en place une gestion automatisée des traductions. Aussi, ils se sont appuyés sur une base de données produits fiable pour alimenter les canaux B2B existants. PCB CREATION a dû considérablement accélérer son time-to-market en raison du nombre grandissant de produits créés chaque jour. Il s’agit de ne pas perdre de temps entre la création du produit en laboratoire et sa sortie en e-commerce. Découvrez comment, en travaillant avec Quable, PCB CREATION a boosté sa performance omnicanale en un temps record, grâce au webinar que les deux entreprises animeront conjointement le 9 décembre prochain.

L’outil parfait pour accompagner le déploiement business

Nombreuses sont les entreprises confrontées aux nouveaux challenges liés à la digitalisation massive de leur activité qui font désormais appel à des experts en solution PIM. Le Groupe Yves Rocher, Club Med, Devialet, Mitsubishi, Bioderma, la Cooperl, Gémo et plus de 200 grandes marques ont choisi Quable, l’expert en solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM pour faire décoller leur business omnicanal. Quable PIM est l'outil central des directions marketing/e-commerce/digitales pour enrichir, collaborer et automatiser la diffusion d'infos produits vers les canaux web, mobiles, marketplaces, print et magasins. Avec près de 40 collaborateurs experts, la plateforme Quable permet de gérer chaque jour plus de 40 millions de produits issus de la mode & beauté, l’industrie et l’agroalimentaire. Comme le présentera Charles Delvincourt, Account Executive chez Quable, lors du webinar gratuit qui se tiendra le 9 décembre prochain, le PIM en SaaS de Quable se démarque par sa simplicité d'adoption, son UX design unique, son évolutivité, ses délais de déploiement records et la puissance de sa plateforme technologique. Ainsi, les marques proposant un catalogue de produits ou de services qu’ils commercialisent via différents canaux de vente B2B & B2C trouvent en la solution Quable, l’outil parfait pour accompagner le déploiement de leur business. Les équipes de Quable travaillent au quotidien pour permettre à leurs clients de simplifier le déploiement de nouveaux canaux de vente, accélérer leur développement à l’international, mais aussi gagner en productivité et accélérer la mise en ligne de leurs produits. Tout ceci participant à l’amélioration de la qualité, du référencement et de la conversion de leurs fiches produits.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de Quable et assistez gratuitement au webinar du 9 décembre qui sera l’opportunité pour Julie Laval et Charles Delvincourt de présenter les enjeux majeurs de PCB CREATION dans l’utilisation d’un PIM et de répondre à vos questions.

