La BI ou Business Intelligence recouvre les technologies, méthodologies et pratiques permettant aux organisations d’analyser leurs données pour améliorer leurs prises de décision. Le terme recouvre à la fois la collecte, l’analyse et la visualisation des données dans une optique d’information mais également d’aide à la prise de décision.

Voici trois ebooks gratuits pour explorer les grands enjeux de la BI et son impact dans les organisations. Le premier traite des cas d’usage dans des différentes applications métier. Le second explore 3 tendances incontournables de la BI pour 2022. Enfin, le dernier élargit le sujet en intégrant plus longuement les domaines de la datas et de l’analytic.

Les cas d’usage de la Business intelligence dans vos applications du quotidien

Dans cet ebook, l’entreprise MicroStrategy détaille des exemples d’utilisation de la Business Intelligence dans différents départements de l’entreprise : RH, Sales, Marketing, DSI, en se basant sur des réussites auprès de différentes entreprises, l’ebook revient sur des cas d’usages spécifiques dans des secteurs comme le retail, les centres d’appels, l’assurance ou encore le médical.

3 tendances qui impactent le marché de la data et de l’analytics

Ce livre blanc revient sur trois tendances de marché. La première touche les parts de marché, les mutations de positionnement et les évolutions entre les différents acteurs technologiques. La seconde souligne les comportements des entreprises qui utilisent ces solutions de BI vis-à-vis des acteurs spécialisés ou “généralistes”.

Enfin, la dernière explore les stratégies des organisations, entre développement de solutions propriétaires internes et équipement de technologies externes.

La plus grandes étude sectorielle en matière de données, de BI et d'analytics

La société Business Application Research Center (BARC) a mené la plus grande étude sur le sujet de la Business Intelligence en 2021. Dans ce rapport complet de 60 pages, une vingtaine de grands sujets sont explorés tels que la Data Discovery/Visualization, la gouvernance, les analytics en temps réel, l'alerting, etc.