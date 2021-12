Pour poursuivre leurs développements, il est habituel pour les start-ups de devoir rechercher des fonds. À cette étape, il est primordial d’avoir des idées claires et une ligne directrice bien définie, ce à quoi peut aider le pitch deck. Ce document vise à présenter les points essentiels de son projet, et surtout à susciter l'intérêt d'investisseurs potentiels pour leur donner envie de le financer.

Néanmoins, créer un pitch deck avec de nombreuses slides peut demander un certain temps. Afin d’aider les start-ups, WeLoveNoCode, fournisseur d’applications pour les professionnels à moindre coût et no-code, a conçu une série de templates pour Figma.

On peut dire que Liza Dziuba, la créatrice de ces diapositives, est plutôt légitime quand il s’agit d’aborder les présentations destinées aux investisseurs. Grâce à ce type de templates, elle est parvenue à lever un million de dollars !

Des templates adaptables à chaque projet

Que votre entreprise opère dans le retail, la technologie ou un autre domaine, WeLoveNoCode est l’allié idéal pour préparer votre pitch deck. La soixantaine de slides téléchargeables permet de présenter de nombreux aspects de votre start-up, comme la solution vendue, la concurrence, l’étude de marché, le modèle commercial ou encore l’équipe. Autant d’éléments qui offrent un tour d’horizon complet de votre société.

En quelques clics, il est possible de construire le pitch deck idéal grâce aux éléments de conception disponibles. En cas de difficulté au cours de son élaboration, il est toujours possible de s’inspirer des exemples de présentations proposées sur WeLoveNoCode.

Chaque slide s’adapte à votre projet grâce aux fonctionnalités de personnalisation. Une fois que vous avez ouvert le fichier dans Figma, vous pouvez modifier chaque diapositive en y inscrivant les données les plus importantes ou les chiffres qui illustrent le mieux votre entreprise. Une fois cela de fait, il suffit d’exporter votre présentation au format PDF pour qu’elle puisse être lisible et accessible par tous les potentiels investisseurs auxquels vous l’envoyez.

Comme l'expliquent les utilisateurs de ces slides, ces templates sont faciles d’utilisation et permettent de gagner un temps précieux. De quoi se concentrer plus amplement sur l’élaboration et la conception de son projet !