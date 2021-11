Bien qu’elle soit aujourd’hui au cœur d’une stratégie digitale efficace, la génération de leads n’est pas toujours une chose évidente. De nombreux visiteurs se contentent de naviguer sur un site web sans pour autant effectuer une action qui changera la donne. En ce sens, parvenir à les transformer en leads qualifiés devient une étape complexe. Les convertir en prospects, puis en clients s’avère par la suite un véritable défi. Dans un webinar dédié, HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client et Google (dont nous vous épargnerons la description tant son point est important sur les logiques d’acquisition), vous dévoileront des solutions adaptées à votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité. Le 7 décembre 2021 à 17h, venez découvrir de précieux conseils qui vous aideront à faire grimper votre nombre de leads qualifiés.

Mettre en place une stratégie d’acquisition performante

Ce n’est pas un secret, pour parvenir à générer et convertir plus de leads qualifiés, il convient d’avoir une stratégie d’acquisition performante. Elle doit regrouper à la fois des actions marketing et commerciales et être adaptée aux étapes du tunnel de conversion et du cycle d'achat de vos clients. Néanmoins, cette tâche peut s’avérer complexe lorsque vous n’avez pas accès à l’ensemble des données de vos campagnes.

Dès lors, identifier celles performantes de celles à améliorer devient compliqué. Le 7 décembre 2021, les spécialistes de HubSpot et Google vous délivreront les clés pour mettre en place une stratégie d’acquisition performante. Romain Varchetta Bertogli, Strategic Partner Development Manager chez Google et Julia Cames, Head of Marketing chez HubSpot, seront les deux animateurs de ce live. Experts en marketing, ils pourront répondre à toutes vos questions.

Plusieurs méthodes efficaces à découvrir

Comme vous le découvrirez en participant à ce webinar, il existe plusieurs façons d’établir une stratégie d’acquisition optimale. Par exemple, en tirant profit de l’intention de recherche. Concrètement, c’est ce qui incite un internaute à consulter internet en y faisant une requête, c’est-à-dire les solutions qu’il cherche pour répondre à sa problématique. Google voulant lui offrir les réponses les plus pertinentes possible pour répondre à ses attentes, ses algorithmes vont analyser et déchiffrer sa demande afin d’y repérer l’intention de recherche.

Il est donc primordial de créer des contenus et des pages adaptés à sa cible et à ses besoins. En la faisant correspondre à l’intention, cela assure d’être positionné en tête des résultats de Google sur des audiences ciblées.

En vous inscrivant au webinar du 7 décembre 2021, vous pourrez justement découvrir en détail, comment :

Capitaliser sur l'intention de recherche ;

Attirer de nouvelles audiences ;

Démontrer la valeur de votre marque ;

Adapter votre message à l'évolution des demandes des clients.

À la fin de ce webinar, vous repartirez avec des conseils et des astuces concrètes à mettre en place au sein de votre entreprise pour générer davantage de leads qualifiés grâce à des actions à mener sur le long terme. N’oubliez pas de vous inscrire !