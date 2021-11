Dans un communiqué de presse publié le 29 novembre 2021, Nissan a dévoilé son plan « Ambition 2030 », qui vise à renforcer la mobilité et à accélérer sur le déploiement des véhicules électriques. Nissan va notamment investir 15 milliards d'euros pour opérer cette transition et promet l'introduction de 23 nouveaux modèles d'ici 2030.

Nissan a de grandes ambitions sur l'électrique

D'après sa déclaration, Nissan a pour objectif de devenir une entreprise durable, « œuvrant pour un monde plus propre, plus sûr et plus solidaire ». Le constructeur automobile dévoile sa vision pour bâtir un écosystème intelligent, avec une mobilité intégrée. Au cours des dix prochaines années, Nissan veut accélérer sur l'électrique et investir dans la construction d'infrastructures de recharge et de gestion de l'énergie. L'entreprise promet d'être une entreprise neutre en carbone d'ici 2050.

« Le rôle des entreprises pour répondre aux besoins de la société est de plus en plus important. Avec l'Ambition 2030, nous allons conduire la nouvelle ère de l'électrification, faire progresser les technologies, pour réduire l'empreinte carbone et saisir de nouvelles opportunités commerciales. Nous voulons transformer Nissan pour en faire une entreprise durable dont les clients et la société ont réellement besoin », précise Makoto Uchida, PDG de Nissan.

Sur le sujet de la conduite autonome, la société a également indiqué qu'elle prévoyait d'étendre sa technologie d'aide à la conduite ProPilot à plus de 2,5 millions de véhicules Nissan et Infiniti d'ici 2026. Nissan précise également que des capteurs LIDAR seront intégrés sur l'ensemble des nouveaux modèles d'ici 2030.

Le japonais dévoile 4 nouveaux modèles

Pour accélérer sa stratégie sur l'électrique, Nissan va lancer 23 nouveaux modèles, dont 15 électriques. En 2030, Nissan espère atteindre un « taux d'électrification » supérieur à 50%. En Europe, ce taux pourrait même atteindre 75%, con être seulement 40% en Chine et aux États-Unis. « Notre ambition est de permettre l'adoption des véhicules électriques, pour bâtir un monde plus propre », précise Ashwani Gupta, COO de Nissan.

Le constructeur a profité de cette conférence pour dévoiler quatre nouveaux concepts qui illustrent les nouvelles technologies développées en interne :

Sur le sujet des batteries, Nissan précise que ses véhicules seront équipés de batteries ASSB, d'ici 2028. Selon le constructeur automobile « ces batteries sont révolutionnaires. En réduisant d'un tiers le temps de charge, les batteries ASSB rendront les véhicules électriques plus efficaces et plus accessibles ». Nissan cherche également à mettre en place un système mondial d'approvisionnement en batteries pour répondre à la demande croissante sur l'électrique. Le japonais prévoit de porter sa capacité de production mondiale de batteries à 130 GWh d'ici 2030.