Omniprésent dans nos applications quotidiennes et constituant le socle de notre monde moderne, l'open source réunit l'ensemble de la communauté des développeurs, engagée au service l'excellence numérique. Et si cette pratique, qui favorise une innovation rapide et accessible à tous, était la voie incontournable pour accélérer le progrès humain ?

L’open source : omniprésent dans notre quotidien

Le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui est construit sur l'open source. Saviez-vous par exemple que 99% des projets logiciels comportent au moins un composant open source ? Cette liste englobe votre montre, votre smartphone, votre voiture et même les machines-outils de l'industrie. Dans les coulisses de ces logiciels, il y a le fameux code et, bien sûr, les développeurs et les développeuses qui ont œuvré à leur réalisation ! Face aux défis de la croissance, pour innover rapidement et à moindre coût dans un monde numérisé, l'open source, qui capitalise sur l'intelligence collective et le logiciel libre, est la voie de l'avenir !

Des valeurs d'excellence au service de l'innovation

S'appuyant sur des valeurs fortes de transparence et de coopération ainsi que sur des plateformes qui leur fournissent les derniers outils numériques, des millions de développeurs dans le monde capitalisent quotidiennement sur la culture et les pratiques de l'open source. Par exemple, sur GitHub, une plateforme open source de premier plan, plus de 65 millions de développeurs créent des logiciels dont les entreprises peuvent dépendre et aident à résoudre des problèmes difficiles, contribuant ainsi au progrès humain. Et ces développeurs sont de plus en plus nombreux.

Des avantages innombrables

Les avantages de l'open source sont variés : disponibilité quasi immédiate de ressources expertes partout dans le monde - en nombre exponentiel - et excellence numérique, notamment du point de vue de la sécurité. Convaincues par la démarche, les entreprises se tournent également vers cette ressource. En interne, leurs développeurs peuvent s'appuyer sur les épaules de ces "géants" pour accélérer la mise sur le marché des projets de transformation numérique. Les organisations peuvent ainsi rester efficaces et pertinentes dans la course à l'innovation, dans un monde numérique en constante évolution.

Visualiser en temps réel l’évolution du COVID-19

La mobilisation de la communauté open source a également permis de résoudre d'autres problèmes plus urgents. Entre autres projets, dès le début de la pandémie, une plateforme open source de premier plan s'est associée au Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l'université Johns Hopkins (JHU) à Baltimore pour aider à construire et donner accès à une carte interactive du COVID-19. Les chiffres de cet observatoire sont basés, entre autres, sur les informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Mise à jour en temps réel, cette carte sert depuis lors de référence aux gouvernements et aux médias pour évaluer l'évolution de la pandémie.

Les développeurs solidaires pour aider à lutter contre la pandémie

Autre défi sanitaire, début 2020, face à l'explosion des formes sévères de COVID-19, de nombreux hôpitaux dans le monde se sont retrouvés à court de respirateurs artificiels. Ces machines, utilisées dans les unités de soins intensifs, sont essentielles pour aider les patients les plus sévèrement touchés à rester en vie. S'appuyant, entre autres, sur les autorisations et guides d'urgence émis par la FDA aux États-Unis (Food and Drug Administration) ou le MRHA en Grande-Bretagne (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), la communauté des développeurs et des ingénieurs s'est mobilisée pour mettre au point des respirateurs artificiels, conçus grâce à l'utilisation de l'open source et, pour certains, de l'impression 3D. Leur particularité était de pouvoir être produits rapidement, en masse et sous licence libre.

Un moteur de progrès humain

En aidant à résoudre les plus grands défis scientifiques, l'open source est aussi un moteur de progrès humain. Vous souvenez-vous de la première image d'un trou noir en 2018 ? Cette prouesse a été rendue possible grâce à la construction du télescope Event Horizon. Saviez-vous que ce télescope virtuel géant, d'un diamètre équivalent à celui de la Terre, s'appuyait sur des briques de code open source fournies par 21 000 développeurs ? En collaboration avec cette communauté, des équipes de scientifiques appartenant à des instituts de recherche répartis dans le monde entier ont travaillé sur ce projet, pendant plus de dix ans. En apportant une meilleure compréhension des trous noirs, l'open source a fait progresser la science de manière significative.

L'open source pour décrypter l'univers

Peut-être serons-nous amenés, dans quelques générations, à vivre sur d’autres planètes? Là encore, l'open source contribue à l'exploration de l'univers. Ingenuity, l'hélicoptère martien de la NASA, est le tout premier vol motorisé sur une planète autre que la Terre. Pour contribuer à cet exploit historique, le Jet Propulsion Lab (JPL) de la NASA, a utilisé des logiciels libres pour aider à la construction et au fonctionnement de l'hélicoptère. Près de 12 000 développeurs sur GitHub ont également contribué au logiciel qui a permis le vol d’Ingenuity.

Le code open source est devenu le fondement sur lequel notre société construit, brique par brique, le présent et le futur de l'humanité. Que nous réserve l'avenir ? Nul ne le sait... mais il y a de très fortes chances pour que l'open source nous apporte encore de belles surprises !