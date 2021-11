Ces derniers mois, la crise sanitaire a obligé la majorité des entreprises à collaborer à distance. Néanmoins, il n’est pas toujours évident de guider ou aider un collègue, un partenaire, voire un client sur son poste de travail lorsqu’on ne se trouve pas à ses côtés.

Le plus simple est alors d’utiliser un logiciel de contrôle à distance comme Getscreen.me. Il permet de contrôler un ordinateur depuis un navigateur, peu importe le lieu dans lequel on se trouve. En ce sens, il devient possible d’intervenir et de travailler quasiment dans les mêmes conditions qu’en présentiel.

Une solution simple de contrôle à distance

Le fonctionnement de Getscreen.me est simple. Admettons que vous souhaitiez prendre le contrôle de l’ordinateur d’un collègue à distance. Dans un premier temps, il faudra qu’il exécute le logiciel sur son poste de travail. Getscreen.me vous délivrera alors un lien, qu’il faudra saisir dans votre navigateur. Et voilà ! La connexion est établie, et vous avez accès à l’ordinateur de votre collaborateur comme si vous étiez devant.

Getscreen.me offre plusieurs autres cas d’usages. Il peut par exemple être utilisé pour assister un client lors d’une opération et est donc une solution judicieuse pour le support ou la relation client. En quelques clics, la distance est oubliée et le contrôle à distance est lancé. L’avantage, c’est que Getscreen.me prend aussi en charge les conversations et les appels, permettant de communiquer directement avec la personne à distance sans avoir à utiliser un autre outil de communication.

Il en est de même pour le transfert des fichiers, qui est une des fonctionnalités favorites des utilisateurs à en lire les avis élogieux sur la marketplace AppSumo. Pouvoir copier/coller un système à un autre est également un véritable gain de temps pour eux, car cela évite de nombreux échanges inutiles.

500 dollars de réduction pendant le Black Friday 2022

Vous l’aurez compris, Getscreen.me est un outil bien pratique dans le cadre de gestion de projet, de service client ou de support. L’offre spéciale du Black Friday 2022 vous permet, à votre tour, de profiter de toutes ses fonctionnalités !

Le prix de l’outil s’écroule à 99 dollars à vie au lieu de 599 dollars, soit une réduction de 500 dollars ! À ce prix, vous bénéficierez :

D’un accès permanent sur 10 appareils ;

D’une assistance rapide pour aider jusqu’à 5 clients par jour ;

D’un enregistrement vidéo de 20 Go ;

D’une limitation de taille pour un fichier transféré de 4 Go.

En fonction de vos besoins, il existe différentes offres vous permettant d’utiliser l’outil sur 50, 100, 150 ou encore 200 appareils avec de nombreux avantages supplémentaires, comme la possibilité d’intégrer son nom de domaine aux liens envoyés. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.