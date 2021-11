Nous avons parlé de la solution SEOQuantum en 2020 orientée optimisation sémantique avec des fonctionnalités qui apportent un gain de temps considérable dans la construction de stratégies SEO performantes.

La solution s’est dotée de nouvelles fonctionnalités comme l’ajout de SERP internationales et l’intégration de la Google Search Console.

Elle s’adresse aux consultants SEO qui axent leurs stratégies sur le contenu, aux rédacteurs Web désireux d’optimiser leurs articles et aux directeurs d’agences qui souhaitent améliorer le retour sur investissement par la mise en place de stratégie et une production de contenu plus rapide.

Vous le savez, Google évolue et donne de plus en plus d’importance au sens, à la cohérence des contenus présents sur votre site.

SEOQuantum donne alors les clés sémantiques pour répondre aux attentes des internautes et des moteurs de recherche.

SEOQUANTUM, c’est donc une plateforme d’analyse et source de conseils qui s’articule autour de trois fonctionnalités principales :

L’analyse sémantique pour performer sur les contenus.

Le crawler sémantique pour auditer l’existant et le maillage interne des pages

La stratégie de mots-clés

Après avoir saisi une combinaison de mots clés, l’outil génère une liste d’actions pour optimiser vos contenus :

les expressions à intégrer dans les meta description, titres et balises hiérarchiques

les sujets à aborder à ne pas manquer

la meilleure taille des articles en fonction de la concurrence

La structure cible du site et les questions posées par les cibles

La fonctionnalité de cocon est particulièrement utile et visuellement efficace pour comprendre en un coup d'œil et identifier les thématiques gagnantes qui renforcent votre SEO.

Vous l’avez compris, la solution SEOQuantum guide les spécialistes SEO dans la création performante de structure de sites et d’articles.

Vous pouvez tester SEOQUANTUM gratuitement ou souscrire avec conditions de remboursement.

