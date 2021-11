Au quotidien, mettre à jour son site web demande beaucoup de temps. Des produits à mettre en ligne, des descriptions et des prix à renseigner, des images à intégrer… Autant de tâches qui pèsent sur la productivité des équipes commerciales et marketing. Le plus souvent, elles sont contraintes de se référer à une feuille de calcul interminable et de rentrer chaque donnée manuellement.

Une solution existe pourtant : SpreadSimple. Cette application web no-code permet de gérer et de créer facilement un site web avec de nombreuses fonctionnalités à partir d’une simple feuille de calcul. L'outil utilise les données de Google Sheets pour créer des sites avec des fonctionnalités personnalisables et les mettre à jour en temps réel.

Simplifier la création et la gestion de son site

Avec SpreadSimple, il devient possible de transformer une spreadsheet en site web en seulement vingt minutes. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d’abord de créer une feuille de calcul sur Google Sheets, incluant par exemple la liste de son stock. Par la suite, il faut ajouter des lignes, des colonnes et les différentes données correspondantes. Une fois cela terminé, il convient simplement de copier le lien public et l'ajouter dans SpreadSimple.

Et voilà ! Votre site web est automatiquement généré. Il est ensuite possible de le personnaliser selon vos envies et vos besoins grâce à des filtres ou la recherche par exemple. Le texte, la police et la couleur peuvent être modifiés et des éléments peuvent être ajoutés, comme un bouton d’achat. Aucune compétence particulière n’est requise. Néanmoins, il est toujours possible de s’appuyer sur un des templates proposés pour débuter.

Un outil à 59 dollars à vie pendant le Black Friday

Comme on peut le lire sur la marketplace AppSumo, 204 personnes sont déjà conquises par les fonctionnalités de SpreadSimple. Vous pouvez, à votre tour, profitez des avantages de l’application grâce à l’offre exceptionnelle du Black Friday !

Jusqu’au 30 novembre à 19h, il est possible de se procurer l’outil pour 59 dollars à vie au lieu de 960 dollars. Avec cette offre inédite, SpreadSimple est utilisable sur dix sites différents. De nombreuses fonctionnalités sont incluses :

Avoir plus de visibilité sur les moteurs de recherche ;

Ajouter des métriques et des analyses ;

Collecter des prospects par e-mail ;

Intégrer des widgets ;

Ajouter des données de référencement ;

Ajouter PayPal comme moyen de paiement.

Pour les entreprises gérant un grand nombre de sites web, neuf autres offres existent, permettant d’utiliser l’outil sur 500 sites différents. Profitez vite de cette offre inédite !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.