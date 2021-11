Spécialiste du contenu SEO, Semji est une solution qui ne cesse de proposer des outils pour permettre aux équipes SEO et Marketing de produire des contenus plus performants en moins de temps. Une solution SEO et Content Marketing sous stéroïdes puisqu’elle utilise l’IA et les langages NLP (dont GPT-3) pour faciliter le travail des producteurs de contenus au quotidien.

Une plateforme unique dédiée à la production de contenus SEO.

Vous produisez des contenus régulièrement ? Alors vous ne pourrez bientôt plus vous en passer ! La solution vous propose de trouver des idées de mots-clés, de thématiques et de sujets à aborder pour mieux vous positionner dans Google.

Selon les dernières mises à jour algorithmiques, Semji intègre toutes les recommandations SEO nécessaires pour du contenu bien optimisé et intègre la notion d’intention de recherche, enjeux clés du référencement.

Concernant la production de vos contenus, vous pilotez l’ensemble de votre projet depuis la plateforme : attribution des articles à rédiger, gestion du planning, suivi des performances (trafic et business de chacun de vos contenus).

La fonctionnalité AI Writing dévoilée pour l’occasion.

Cerise sur le gâteau : Semji a ouvert l’accès en Bêta l’AI Writing qui exploite GPT-3 pour générer automatiquement du contenu ultra-pertinent et 100% intelligible ! Vous pouvez désormais préparer vos Briefs et rédiger les différentes parties de vos contenus (introduction, plan, titres et sous-parties Hn, paragraphes…) en vous appuyant sur les attentes de votre audience, le volume de recherche, les données des contenus concurrents.. Une avancée qui permet aux rédacteurs et content managers de gagner 6 fois plus de temps en production !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.