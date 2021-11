En ligne comme en physique, les animations sont des opérations essentielles pour booster son trafic, accroître ses ventes et fidéliser sa clientèle. Pour vous inspirer des meilleures pratiques et vous aider à proposer des opérations efficientes, Relatia, le spécialiste français du marketing relationnel, vous propose de participer à un webinar le 9 décembre à 10h, lors duquel il vous dévoilera les éléments permettant de tirer profit de l’animation.

Tirer profit de l’animation commerciale

La mise en place de ces actions commerciales doit être minutieusement préparée pour réussir à obtenir les résultats escomptés.

Pour cela, il convient d’abord d’identifier les marronniers à venir, c’est-à-dire les événements prévisibles qui reviennent régulièrement, comme les soldes. Ils sont les piliers du calendrier marketing d’une entreprise, car ils permettent d’animer efficacement son site e-commerce ou son magasin durant une période propice à l’achat.

En participant à ce webinar, vous découvrirez les marronniers 2022 qui vous aideront à identifier les animations commerciales les plus pertinentes.

Au-delà des dates clés, il vous faudra définir les mécaniques les plus pertinentes à utiliser pour faire la différence. Par exemple, la gamification, qui prend en compte les mécanismes des jeux et les applique à des contextes non ludiques. Ce concept est souvent plébiscité par les marques. Il permet d’accroître l’engagement de leur clientèle en leur offrant une expérience immersive, stimulant ainsi la fidélité et les conversions.

Autre exemple, les loteries, qui restent une méthode efficace pour augmenter ses ventes. En effet, elles offrent au consommateur une chance de gagner un produit et s’avèrent donc de puissants appâts pour déclencher l’achat. En assistant à ce webinar, vous aurez l’opportunité de découvrir d’autres façons de convertir vos prospects en clients et de vous démarquer de vos concurrents grâce à l’animation.

Voici le programme détaillé de ce webinar du 9 décembre 2021 organisé par Relatia :

Marronnier 2022 : les plus grandes opportunités de croissance

Les mécaniques qui font la différence

Les facteurs clés de succès d’animations réussies avec des clients

Lors de cet événement, Relatia passera en revue plusieurs études de cas à succès de sociétés ayant mis en place des jeux-concours, des concepts de gamification, des loteries ou des emails enrichis. Ainsi, vous découvrirez comment Sephora a par exemple réussi une animation virale et engageante ou encore les leviers utilisés par Azzaro et Nocibé sur leur offre dédiée en point de vente. D’autres cas d’étude sont à retrouver lors du webinar du 9 décembre 2021. N’oubliez pas de vous inscrire pour profiter des précieux conseils des experts de Relatia !