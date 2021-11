L’ONG Noyb European Center for Digital Rights, a annoncé le 23 novembre le dépôt d’une plainte pénale à Vienne, où elle est basée, contre la Data Protection Commission (DPC), la CNIL irlandaise, pour corruption. La procédure est le résultat d’un conflit entre l’autorité irlandaise et Noyb, plaignant dans une affaire contre Facebook pour violation du RGPD.

Noyb estime avoir été victime de « chantage procédural » de la part de la DPC. Cette dernière a tenté d’imposer la signature d’un accord de non-divulgation concernant la procédure engagée par l’ONG contre Facebook, sans quoi elle en serait exclue. Pour Noyb cet accord ne repose sur aucune base juridique. « Il s'agit d'un régulateur qui demande clairement une 'contrepartie' pour faire son travail, ce qui constitue probablement un acte de corruption en Autriche », estime l’ONG.

We unfortunately had to file a #criminal report with the Corruption Prosecutor (WKStA), following @DPCIreland 's "procedural blackmail" - demanding @noybeu to sign an "NDA" (in DPC's and Facebook's favor) in exchange for our procedural rights.. 😑

L’affaire débute le 12 novembre par un courrier (pdf) de la DPC envoyée à Noyb, qui l’a rendue publique. L’Autorité irlandaise y « notifie » l’association qu’un certain nombre d’informations concernant la suite de l’enquête seront confidentielles le temps de la procédure, « afin de préserver l'intégrité du processus réglementaire en cours et de garantir le respect du droit des parties à des procédures équitables ».

Parmi les informations confidentielles, les projets de décisions de la DPC, les objections des autres autorités de protections des données, les observations écrites de Facebook ou du plaignant sur ces objections, les réponses de la DPC aux objections… Des exceptions sont toutefois reconnues : sur ordonnance d’un tribunal, lorsque les informations du « contrôleur » (contrôleur de données, ici Facebook) doivent être légalement connues du public et lorsque ces informations sont déjà tombées dans le domaine public.

Dans sa lettre la DPC mentionne ce qu’elle considère être des violations de confidentialités ultérieures et considère que « dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure de partager les objections et/ou les documents associés avec vous à ce stade ».

Pour Maximilian Schrems, avocat autrichien connu pour son combat pour la protection des données, fondateur de Noyb, « la conduite de la DPC a finalement franchi toutes les lignes rouges. En gros, ils nous privent de tous nos droits à une procédure équitable à moins que nous acceptions de nous taire ». Il explique que l’exigence de la CNIL irlandaise n’a « aucune base légale ».

Dans sa réponse, l’avocat explique que la DPC outrepasse d’une part le droit autrichien, mais également le droit irlandais selon lequel « les parties ne sont pas légalement tenues de garder les documents confidentiels ». La DPC s’appuie sur la section 26 de la loi irlandaise de protection des données qui ne s’appliquerait qu’à son propre personnel selon l’ONG.

D'après TechCrunch, ce type de pression à la confidentialité aurait déjà été utilisée contre l’Irish Council for Civil Liberties dans le cadre d’une plainte contre la branche adtech de Google. Le média américain affirme avoir connaissance d’un troisième cas, y voyant un modus operandi de l’Autorité.

If we don't sign, then the DPC will not even let us see a "statement of issues" that says what it plans to investigate. 3+ years since I lodged the complaint.

(see clip from my testimony to European Parliament MEPs last Friday.) https://t.co/MX3CuygapL

