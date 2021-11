Apple a lancé officiellement une plainte contre NSO Group, entreprise israélienne spécialisée dans le développement de logiciels espions, le 23 novembre, devant un tribunal californien. Cette plainte vise à « interdire à NSO Group de nuire davantage aux personnes utilisant les produits et services d’Apple ».

En juillet, 16 rédactions animées par le consortium Forbidden Stories, associée à Amnistie internationale, ont révélé que l’un de ses logiciels espions, Pegasus, était utilisé par des États clients de NSO pour surveiller des politiques, militants des droits de l’homme, opposants, journalistes à travers le monde.

Apple souhaite faire reconnaître la responsabilité de NSO dans la surveillance et le ciblage de ses utilisateurs. Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, a déclaré « Les acteurs parrainés par l'État, comme le Groupe NSO, dépensent des millions de dollars pour des technologies de surveillance sophistiquées sans qu'il y ait de véritables responsabilités. Il faut que cela change ».

Une décision dont s’est réjoui le directeur de WhatsApp, Will Cathcart. Il s’est dit « Très heureux de voir Apple se joindre à l'effort pour tenir les entreprises de logiciels espions responsables ».

Very glad to see Apple join the effort to hold spyware companies accountable. We've long called for industry action against NSO and today's lawsuit shows that technology providers are united in fighting spyware and ensuring more security for our users.https://t.co/9EJxnDNZ77

— Will Cathcart (@wcathcart) November 23, 2021