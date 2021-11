Zoom vient de publier ses résultats pour le 3e trimestre de l’année fiscale 2022 qui s’est terminé le 31 octobre. Alors que beaucoup d’analystes s’attendaient à des chiffres décevants, Zoom a dépassé les estimations en publiant des résultats meilleurs que prévu. Les revenus de la société ont ainsi augmenté de 35 % par rapport à l'année précédente à 1,05 milliard de dollars, contre 1,02 milliard de dollars attendus. Le bénéfice net a quant à lui bondi de 71 % pour atteindre 340,3 millions de dollars.

Zoom a connu une période faste pendant la pandémie avec les mesures de confinement. Des millions de personnes ont adopté son logiciel pour organiser des réunions, suivre des cours à distance ou maintenir la discussion avec leur famille et leurs amis. Mais les perspectives pour Zoom ont radicalement changé avec la généralisation des vaccins. La plupart des entreprises ont déjà réalisé leurs achats par le passé et que bon nombre de travailleurs ont repris le chemin vers le bureau, Zoom voit donc son activité ralentir par rapport à la croissance de 54 % enregistrée au cours de la période précédente. Le trimestre clos représente ainsi sa plus faible croissance depuis au moins 2018, avant son introduction en Bourse en 2019.

Pour le quatrième trimestre fiscal, Zoom s’attend ainsi à un chiffre d'affaires compris entre 1,051 et 1,053 milliard de dollars, soit une croissance de 19 %. Bien que Zoom doive composer avec une croissance en berne, l'entreprise étend son utilisation au sein des grandes organisations. Elle a déclaré que plus de 2 500 clients dépensent plus de 100 000 dollars par an, soit une hausse de 94 % par rapport à la même période l'année précédente. Un indicateur fort dans la mesure où ces clients ont tendance à représenter des flux de revenus stables et à plus long terme que les petits clients.

De plus lors de son événement annuel appelé Zoomtopia, l'entreprise a présenté plusieurs innovations comme la traduction en réel ou un partenariat avec Horizon Workrooms de Facebook pour mettre un pied dans le métaverse lui permettant de préparer l’avenir avec confiance : « Grâce à l'innovation et au dévouement, nous continuerons à faire le bonheur de nos clients. Pour l'avenir, nous prévoyons de clôturer l'année entre 4,079 et 4,081 milliards de dollars de revenus totaux, ce qui représente une croissance d'environ 54 % d'une année sur l'autre, ainsi qu'une forte croissance de la rentabilité et du flux de trésorerie d'exploitation. Nous sommes en passe de devenir une plateforme indispensable aux entreprises, aux particuliers et aux développeurs pour se connecter, collaborer et construire dans un monde du travail hybride et flexible. Nous pensons que notre marque mondiale, nos technologies innovantes et notre importante base de clients nous placent en bonne position pour l'avenir », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.