La crise sanitaire a été une période de grands bouleversements dans le secteur du marketing. Les marketeurs ont dû relever de nombreux défis, que ce soit dans leurs habitudes de travail ou dans leur façon de communiquer avec leurs clients.

Dans son rapport annuel « Focus sur le marketing », le leader mondial des solutions CRM Salesforce décrypte de façon détaillée les priorités des experts du marketing ainsi que les dernières dynamiques du secteur. Les professionnels s'éloignent du « retour à la normale » en créant de nouvelles pistes axées sur l'innovation, la transformation digitale et le télétravail.

Les spécialistes sont positifs face à l’évolution du marketing

Dans un monde métamorphosé, les spécialistes du marketing et les entreprises en général ont dû apprendre à opérer dans une nouvelle normalité. Bien que la situation sanitaire ait parfois ralenti leurs efforts, elle ne les a pas arrêtés pour autant. En effet, ils se sont rapidement adaptés aux changements du marché et ont su tirer profit des perspectives offertes par ce contexte inédit.

66 % des professionnels déclarent même s’attendre à une croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise au cours des 12 à 18 prochains mois, révèle l’étude. De même, 77 % d’entre eux estiment que leur travail apporte plus de valeur aujourd’hui qu’il y a un an.

« Nous avons expérimenté, appris de nos erreurs et continué à aller de l'avant. Les expériences digitales que nous sommes en mesure de proposer aujourd'hui témoignent de notre évolution spectaculaire et de notre focalisation sur la réussite de nos clients et partenaires », explique Tariq Hassan, CMO de Petco, une entreprise qui vend des produits et services pour animaux de compagnie.

Néanmoins, l'optimisme et la détermination ne se traduisent pas par de la complaisance, particulièrement dans une période de transformation intense comme celle-ci. 88 % des CMO affirment que leur marketing doit évoluer pour être compétitif. Pour la plupart des experts interrogés, l'innovation est un élément clé. Elle doit être adaptée aux besoins évolutifs des clients. Guillermo Plasencia, CMO & co-fondateur de joinmytrip.com, une plateforme aidant à trouver des compagnons de voyage, partage son point de vue d'expert sur cette question.

Le passage au digital intensifie le marketing

Dans ce contexte, le passage au digital s’intensifie avec, comme ligne directrice, l’expérience client. En effet, 80 % des clients conviennent que la qualité de l'expérience proposée par une entreprise est tout aussi importante que ses produits et services.

Cependant, à mesure que les clients ont privilégié de nouveaux canaux et expériences, leurs attentes se sont transformées, au point qu’il est parfois devenu difficile d’y répondre, voire de les comprendre. 72 % des spécialistes marketing déclarent qu'il est plus complexe de satisfaire leurs besoins qu'il y a un an.

Même si on semble approcher la fin de la crise sanitaire, les habitudes prises par les consommateurs ne changent pas pour autant. En effet, ils se tournent de plus en plus vers des canaux digitaux. En ce sens, ils s’attendent à ce que leurs marques préférées fassent de même. 69 % d’entre eux affirment qu’elles devraient proposer de nouvelles façons d'obtenir des produits et des services en raison de la pandémie de COVID-19.

Face à ce constat, les entreprises ont dû adapter leurs actions pour toucher leurs clients. Pour cela, 90 % des spécialistes marketing ont modifié leur stratégie d'engagement digital depuis le début de la pandémie. Ils ont multiplié les points de contact vers les réseaux sociaux, les publicités digitales et la vidéo.

La collaboration est l’élément moteur de l’ère du marché

Même si le télétravail s’installait déjà progressivement au sein des entreprises ces dernières années, la crise a eu l’effet d’un coup d’accélérateur dans sa démocratisation. En effet, 82 % des organisations marketing adoptent de nouvelles politiques en matière de télétravail.

Néanmoins, certains marketeurs restent attachés au travail au bureau. Aux États-Unis et au Canada, plus d'un tiers d'entre eux s'attend à travailler dans un environnement hybride. Cela s'oppose à ce qui est prévu au Moyen-Orient et en Afrique.

Même s’ils sont séparés physiquement, les experts du marketing ne sont pas déconnectés les uns des autres pour autant. C’est même l’inverse, car une majorité d'entre eux affirme se sentir plus connectée à leurs responsables et collègues. En effet, 75 % des sondés déclarent que la pandémie a changé de façon permanente la façon dont ils collaborent et communiquent au travail. C’est notamment grâce aux réseaux sociaux d’entreprise et aux outils de visioconférence, dont l’usage se démocratise au sein des équipes.

