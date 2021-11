La création d'un site web prend du temps. De l'idée au résultat final, plusieurs étapes sont nécessaires et plusieurs acteurs sont sollicités. Au moment des tests, des modifications doivent être apportées et les retours peuvent parfois être complexe. Echanges de mails, appels, visioconférences, les modifications à effectuer peuvent vite se perdre dans la boîte de réception mail.

Pour faciliter cela, il existe des outils comme Jam Edit. Cet outil collaboratif permet de laisser des commentaires, suggérer des changements et assigner des tâches directement depuis la page d'un site. Dites adieu aux captures d'écran avec des annotations incompréhensibles et aux retours non centralisés.

Jam Edit évite ainsi les allers-retours trop nombreux pour des modifications parfois légères. Avec cet outil, l'idée est de suggérer des modifications sur un site web, aussi facilement que l'on peut faire des modifications dans un document Google.

Il suffit de cliquer sur un élément de la page web, modifier sa taille, sa couleur, sa police et suggérer les modifications, le tout directement depuis le site web. Jam Edit offre de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité d'enregistrer une vidéo avec des retours. Au sein de la vidéo, il est possible de dessiner pour être plus clair.

Jam Edit est pour le moment disponible en bêta !