L'un des formats indispensables en marketing aujourd'hui est la vidéo. La vidéo est très pratique, elle permet d'expliquer des concepts, présenter des personnes et permet aux personnes de se projeter dans n'importe quelle situation ! Cependant, la création de vidéo n'est pas une tâche pour tous ! Il faut de la créativité, des compétences techniques et parfois disposer d'un certain budget, car cela coûte cher. Il existe sur le marché, plusieurs outils de montage vidéo, qui facilite le quotidien.

C'est notamment le cas de Wave.video, qui permet de créer facilement des vidéos avec des centaines de templates et des millions d'assets disponibles gratuite. L'outil offre également un hébergement fiable pour les vidéos. Wave.video se présente comme une alternative à InVideo ou encore Animoto. Un outil complet pour les professionnels du marketing et les entreprises qui souhaitent utiliser la vidéo sans exploser les budgets !

Des vidéos marketing pertinentes et simples à réaliser

Pour créer une vidéo, il faut soit :

télécharger une vidéo débuter à partir des templates



rechercher des assets (photos ou vidéos) via Wave.video

commencer à partir d'une trame blanche

Wave.video propose plus de 200 templates, qu'il est possible de filtrer en fonction de l'industrie, d'une occasion ou encore de la dimension (16:9, carré, 4=5, story...) ou encore effectuer une recherche par mot clé. Une fois le template sélectionné, ce dernier peut être entièrement personnalisé à savoir : redimensionner les vidéos ajouter d'autres vidéos ou photos, un fond sonore, des transitions, du texte... Gros avantage de Wave.video : l'outil génère automatiquement des sous-titres dans plus de 20 langues.

Black Friday 2021 : un éditeur et un hébergeur de vidéo, plus un outil pour réaliser des animations

Une fois la vidéo créée, elle peut être partagée sur les réseaux sociaux, dans un drive, une Dropbox, téléchargée ou encore intégrée à un site ! Les vidéos peuvent également être hébergées sur Wave.Video Hosting. Ainsi, toutes les vidéos créées via Wave.Video bénéficient de leur propre landing page, personnalisable avec un titre, du texte, un CTA. Ces landing page sont sans publicités. Wave.Video propose une partie analytics afin de suivre les campagnes lancées.

Pour finir, avec cette offre spéciale proposée sur l'éditeur Wave.Video et Video Hosting il est possible de profiter d'Animatron en plus ! Un logiciel permettant d'intégrer des animations dans les vidéos explicatives ou les bannières publicitaires, par exemple !

Deux offres sont mises en avant sur Appsumo. L'une permettant de profiter de l'offre Pro d'Animatro et de l'offre Créateur de Wave.Video à 59 dollars au lieu de 420 dollars. La seconde, offre les fonctionnalités des offres Business des deux outils : Animatron et Wave.video.

