Nous n’allons pas rentrer dans le détail de l’intérêt de bénéficier d’images de qualité pour venir nourrir des articles de blog, des créations newsletter, social media ou encore d’illustrer des présentations ou un site web.

Le web regorge de banques d’image mais le prix peut très vite grimper lorsqu’on cherche des photos non libres de droits qui apporteront une touche moins générique que celles utilisées un peu partout.

Des banques d’images & photos à prix cassés pour le Black Friday 2021

Nous vous proposons 3 offres intéressantes sur des Stock Photos à saisir pendant toute la durée du Black Friday 2021.

Depositphotos à 39$ en accès à vie pendant le Black Friday

Depositphotos est une banque d’images contenant plus de 195 millions de photos et d'images vectorielles de haute qualité et libres de droits. Autant dire qu’il y a de quoi faire pour n’importe quel professionnel du marketing.

Durant le Black Friday, l’entreprise vous permet de payer en une fois 100 crédits à 39$ pour accéder à l’ensemble de son catalogue, pour une durée illimitée. Une offre plutôt incroyable quand on sait que l’abonnement mensuel coûte 36€...pour 10 crédits / mois !

Ingimage et sa bibliothèque d’images et vidéos HD à 69$ pour un accès à vie durant le Black Friday 2021

Créée en 2004, Ingimage est une bibliothèque d'images qui vous propose de 7 millions de photos, graphiques vectoriels et des vidéos HD dans un format condensé et accessible.

Obtenez un minimum de 100 crédits de téléchargement que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle image stock, graphique vectoriel ou vidéo HD de cette bibliothèque, le tout pour 69$.

StockUnlimited vous ouvre sa bibliothèque en téléchargement illimitée pendant 3 ans pour le Black Friday 2021

Si StockUnlimited ne vous offre “que 1 million” d’images, icons et photos sur son offre Black Friday, les téléchargements sont illimités pendant 3 ans, le tout pour un prix imbattable de 49$ !

Un bon moyen de s’assurer d’avoir des éléments visuels sans se ruiner pendant plusieurs années !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.