YouTube est une vraie mine d'informations. De nombreuses vidéos sont disponibles sur la plateforme et il est assez simple de passer des heures sur cette dernière pour regarder du contenu tout en apprenant des choses. Parfois, on regarde des vidéos et rien de plus. Cependant, il arrive aussi de vouloir noter des choses dites, notamment en suivant des tutoriels. Prendre des notes pendant que l'on regarde une vidéo YouTube n'est pas toujours simple...

C'est en tout cas le constat fait par Shreyas Prakash et son équipe qui ont décidé de lancer Clarity. Clarity est une extension Chrome gratuite, qui permet de prendre des notes directement sur YouTube très rapidement. Il n'y a pas besoin de jongler entre différents onglets et/ou outils.



CMD + M permet d'ouvrir l'éditeur

/H1 ajoute automatiquement un titre

/L permet d'ajouter une liste à puces

/TS ajoute le temps dans la vidéo YouTube. Par exemple, si la personne a dit quelque chose d'intéressant à 19:09, vous pourrez facilement y revenir !

Clarity intègres de nombreux raccourcis intégrés qui permettent de prendre des notes rapidement, sans quitter le clavier. Par exemple

Les notes sont automatiquement enregistrées et synchronisées en ligne, vous ne pourrez plus dire que les notes sont perdues !

À l'avenir, des intégrations avec Readwise et Notion devraient être disponibles.