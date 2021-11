Gérer les réseaux sociaux d'une ou plusieurs marques prend du temps. Trouver le contenu, le programmer sur divers réseaux sociaux et enfin analyser les résultats est tout un art ! Pour faciliter cette mission, de nombreux outils de gestion des réseaux sociaux existent.

Social Web Suite est un outil de gestion des réseaux sociaux qui permet de créer, gérer, programmer poster et analyser les publications sur les réseaux sociaux. Cet outil se différencie notamment des autres déjà existants avec son intégration WordPress. Cette dernière permet d'extraire du contenu et facilement partager des articles ou produits. Cet outil représente donc une alternative à Hootsuite ou encore Sprout Social.

Un outil qui permet de rationaliser la gestion des réseaux sociaux

Après avoir ajouté les différents réseaux sociaux à Social Web Suite, un calendrier est disponible pour voir les contenus publiés, ceux à venir etc. Un code couleur est appliqué en fonction des types de contenus : réseaux sociaux, sites, Feed RSS... Ce calendrier indique également les meilleures horaires pour publier, en fonction des meilleures pratiques des influenceurs et du secteur d'activité.

La création d'une publication se fait facilement. Il suffit d'écrire le message dans l'emplacement prévu. Ensuite, il est possible de le partager directement ou bien de choisir un créneau, mais aussi de programmer la répétition du contenu. L'outil est également collaboratif et permet de travailler en équipe sur la gestion des réseaux sociaux.

Pour la partie Analytics, Social Web Suite offre un ensemble de données complets, pour facilement suivre l'évolution sur les réseaux sociaux.

Social Web Suite est un outil payant profitant d'offres exceptionnelles. Pour 49 dollars au lieu de 390 dollars, 15 personnes peuvent utiliser l'outil et il est possible de connecter 40 comptes de réseaux sociaux. Pour des besoins plus importants, notamment pour les agences d'autres offres sont également proposées.

