En 2021, la communication interne est devenue un enjeu central pour les entreprises. En effet, la communication interne est un des facteurs clés de la cohésion d’équipe, de la cohésion sociale et de la performance des équipes. Sans une stratégie précise et adaptée à votre entreprise, difficile de prétendre à de grandes ambitions. Dans ce webinar du 25 novembre 2021, vous découvrirez deux outils collaboratifs, l’intranet et le Réseau Social d'Entreprise, qui peuvent vous permettre d’améliorer votre communication interne.

Intranet vs Réseau Social d’Entreprise

Ce webinar organisé par Jamespot, un éditeur de logiciel français spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales en SaaS, vous permettra de comprendre à quel point le choix de l’outil pour développer votre communication interne est important. Ce live sera animé par Guillaume Poumadé et Benoît Guilbert, deux experts Jamespot qui seront en mesure de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet.

Sans forcément les opposer, ils vous présenteront l’intranet, le doyen des outils collaboratifs et le Réseau Social d'Entreprise, un outil qui monte en puissance et qui vient challenger le plus ancien. Voici le programme de ce webinar du jeudi 25 novembre 2021 :

La communication interne au cœur des enjeux

L'intranet : le doyen des solutions collaboratives

Le Réseau Social d'Entreprise : le meilleur de la collaboration

Quel choix pour mon entreprise ?

Questions/Réponses

Quelle solution collaborative pour mon business ?

L’objectif de ce live est de vous aider à trouver le bon outil, celui qui sera le plus adapté à votre fonctionnement interne et à votre business. En fonction de votre organisation interne, de votre business et de vos objectifs, une solution pourrait être préférée à une autre. Pour cela, les deux experts Jamespot vous présenteront les avantages et les inconvénients des deux solutions les plus plébiscitées sur le marché : l’intranet et les Réseau Social d’Entreprise.

Si vous êtes curieux de connaître l'issue du match entre l’intranet et le Réseau Social d'Entreprise, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinar du 25 novembre 2021 à 14h30 pour connaître le vainqueur. Ce webinar gratuit vous permettra d’avoir une vision d’ensemble sur les solutions proposées par le marché et ainsi de faire votre choix en connaissance de cause. Si jamais vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, pas de panique, en vous inscrivant vous recevrez le replay.