C'est officiel : Oxeva, la filiale hébergement informatique à haute disponibilité du Groupe La Poste, lance une offre de cloud public baptisée « Nua.ge ». Un service à destination, dans un premier temps, des acteurs de la filière numérique. Avec cette nouvelle offre, Oxeva mise sur la simplicité et la transparence des coûts pour se faire une place sur ce marché dominé par les géants américains.

Nua.ge, le cloud public en toute simplicité

Sur son site Internet, Nua.ge donne quelques détails sur l'offre proposée. Nua.ge veut jouer la carte de la transparence. On peut notamment lire ceci : « Nua.ge est une création des équipes d'Oxeva et bénéficie d'un savoir-faire d'une quinzaine d'année en matière d'hébergement haute disponibilité ».

Oxeva précise que son offre de cloud est domiciliée en France et que tous ses datacenters sont situés sur le territoire français. En ce qui concerne le RGPD, on peut lire que : « nous avons conçu cette offre avec le principe de "Privacy by Design". Non pas par obligation, mais par conviction, pour vous garantir un cloud parfaitement conforme au RGPD ».

Une offre française, à contre-courant des solutions américaines

Selon Olivier Doucet, PDG et co-fondateur d’Oxeva : « bon nombre d’utilisateurs peinent à se retrouver dans les offres pléthoriques de solutions. Ils se noient dans les usines à gaz de fonctionnalités et découvrent, avec surprise, la note salée des ressources consommées. Plus simple d’usage, plus lisible et prédictible en termes de coûts, Nua.ge tord justement le cou aux reproches faits au cloud, apporte une réponse concrète et performante aux utilisateurs du cloud public ».

Un positionnement intéressant, à contre-courant des solutions proposées par les géants américains Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, qui dominent par ailleurs très largement le marché européen... Avec cette offre de cloud public made in France de type IaaS, la filiale du Groupe La Poste fait le pari de :

la simplicité d’adoption et d’usage

la lisibilité de la grille tarifaire

la transparence des coûts et des consommations

la sécurité avec une totale conformité RGPD

Le design et les fonctionnalités offertes par Nua.ge laissent penser que l'offre a, dans un premier temps, plutôt été pensée pour les acteurs de la tech, les startups, les développeurs ou les agences web. D'un point de vue technique, l'offre Nua.ge propose uniquement des instances x86, mais d'autres sur ARM64 sont prévues dans les prochains mois avec des fonctions supplémentaires.

L'entreprise met justement en avant trois premiers clients sur son site web. On retrouve : Le Slip Français, Celsius Online et PPE Analytics. Depuis la partie « Tarifs » du site, vous pouvez calculer directement le coût de votre formule avec un taux horaire horaire qui s'affiche en temps réel en fonction de la configuration que vous choisissez.