En 2021, nombreuses sont les entreprises à être à l’écoute de leur marché et à veiller à l’e-réputation de leur marque. Deux éléments essentiels d’une bonne stratégie digitale. Cette écoute active ne pourrait pas être possible sans la mise en place d’une stratégie de social listening, une démarche d’analyse qui a pour objectif de comprendre le ressenti des consommateurs à l’égard de votre marque. En téléchargeant le livre blanc de Cision, leader dans les solutions pour les RP et la communication, vous comprendrez comment tirer profit de cette démarche.

Social listening vs veille sur les réseaux sociaux

Contrairement à la veille effectuée sur les réseaux sociaux, une stratégie plutôt orientée court-terme et permettant de réagir instantanément aux interactions en lien avec votre marque, le social listening permet de décrypter les grandes conversations et les besoins des consommateurs. Dans cet e-book, Cision compare les deux approches et vous donne des pistes pour comprendre comment tirer profit du social listening.

Vous découvrirez dans ce livre blanc que le social listening est une « stratégie tournée vers l'avenir qui permet aux communicants à partir de ces insights d’adapter en permanence leurs messages pour se créer un avantage de taille par rapport à la concurrence en étant en cohérence avec les sentiments et les attentes de leurs audiences ». Le social listening peut donc vous permettre de prendre des décisions pour orienter votre business en fonction de l’évolution des grandes tendances de consommation.

Dans son e-book, Cision vous explique également comment analyser et utiliser les données recueillies grâce au social listening. Parmi les informations à prendre en compte, on retrouve notamment :

Les mentions directes de la marque

Les mentions des concurrents

Les mentions des influenceurs et des experts

Comment exploiter les données recueillies grâce au social listening ?

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez qu’il convient de surveiller les conversations à propos de votre industrie pour détecter les futures tendances de votre marché. Il est aussi nécessaire de s’intéresser aux tendances générales : quels sont les sujets et les hashtags qui pourraient être intéressants pour votre stratégie ? Un moyen de prendre de la hauteur et de passer devant vos concurrents…

Cision vous livre des pistes intéressantes pour exploiter les données recueillies. Vous pourrez notamment nourrir vos futures campagnes de communication, découvrir des opportunités de storytelling ou même fournir des insights pour d’autres services de votre entreprise. Le social listening permet par exemple aux équipes RH de surveiller de plus près l’engagement des salariés et l’image projetée de la marque.

Bref, dans cet e-book vous aurez toutes les clés pour parfaire votre stratégie de social listening et comprendre comment en tirer profit.