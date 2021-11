En 2020, la crise sanitaire a transformé l’économie de manière fondamentale. Les domaines de la Business Intelligence et de la gestion des données n’ont évidemment pas été épargnés par cette grande transformation. Dans ce livre blanc, MicroStrategy et BARC reviennent justement sur les nouvelles tendances du marché. Dans le cadre de l'élaboration de cette grande étude, 2 259 personnes ont été interrogées pour mieux comprendre l’évolution du marché.

Quelles sont les grandes tendances de la Business Intelligence ?

Le marché de la Business Intelligence et de la gestion des données est en constante évolution. En réalisant une telle étude, MicroStrategy se donne pour mission d’éclairer les professionnels du secteur avec les grandes tendances émergentes. Ce livre blanc offre une vision globale du marché, avec des différences régionales, et fournit des informations complètes sur le marché de la Business Intelligence, de l’analytics et de la gestion des données. Les conclusions du rapport ont été condensées en six grands domaines.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez que la qualité des données et la bonne gestion des données sont deux éléments qui ressortent parmi les attentes des professionnels. Il s’agit d’une tendance stable, qui se vérifie depuis quatre années consécutives et qui montre que l'importance de disposer de données de bonne qualité est un élément essentiel pour les entreprises. Les sondés expriment également leur besoin d’amélioration de la visualisation des données. De manière générale, l’étude de MicroStrategy montre à quel point les données sont importantes en 2021 pour les entreprises.

Ce qui ressort de ce livre blanc, c’est le besoin exprimé des entreprises de moderniser le stockage des données et la nécessité d’y intégrer systématiquement de la Business Intelligence et de l’analytics. La plupart des entreprises interrogées parlent aussi de l'importance de la gouvernance des données et du besoin de l'établissement d'une culture de la gestion des données. En téléchargeant cette étude, vous comprendrez également que l'analyse en temps réel des données devient un sujet de plus en plus important pour les professionnels. Un sujet sur lequel la Business Intelligence peut justement apporter des solutions.

De grandes disparités entre les industries et les régions ?

L’étude montre que certaines industries se sentent plus concernées que d’autres. C’est par exemple le cas des télécommunications qui accordent une importance majeure à la plupart des grandes tendances. D’autres, comme le secteur de la logistique, sont plus passifs sur le sujet. D’un point de vue géographique, on s’aperçoit que les tendances en matière de Business Intelligence intéressent plus certains continents que d’autres.

L'Europe de l'Est et le Royaume-Uni, en particulier, accordent une plus grande importance à la plupart des tendances que les autres régions européennes. L’Allemagne, l’Autriche la Suisse et la France accordent beaucoup moins d'importance à la plupart des tendances en matière de Business Intelligence.