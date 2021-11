Faire sa place sur Twitter demande un certain investissement. Pour obtenir une communauté, il faut prendre la parole sur certains sujets, montrer une expertise, échanger avec d'autres personnes et trouver des idées de contenus. Ce dernier point est d'ailleurs l'une des problématiques de la majorité des utilisateurs.

C'est pour ça que Yannick Veys et son équipe ont décidé de créer Hypefury ! Cet outil se décrit comme un assistant personnel pour développer son audience Twitter et monétiser cette dernière. Hypefury est un outil pensé pour la création de contenu sur Twitter et la création d'une audience.

La création de contenu sur Twitter devient un jeu d'enfant !



Hypefury propose une tonne de tweets inspirants dans différentes niches, avec des modèles de tweets et des questions que vous posez à votre audience. Il est également possible de rédiger et planifier les tweets et threads, via un calendrier. Un mode focus est proposé pour écrire sans distraction.

L'outil permet aussi de partager des tweetshots, à savoir une capture d'écran d'un tweet généré automatiquement. Il est également possible de télécharger ses archives complètes pour replanifier d'autres tweets.

Hypefury aide également les personnes qui vendent des produits, grâce à plusieurs fonctionnalités comme la création d'offres à durée limitée.

Toute une partie analytics est aussi disponible afin de suivre les performances des tweets et l'évolution de la croissance.

Hyperfury est un outil freemium. L'abonnement gratuit permet de rédiger et programmer des tweets pour un maximum de 2 jours. Il offre un accès illimité aux inspirations et permet de profiter du mode focus, répondre aux mentions ou encore sauvegarder les brouillons de tweets et les threads. Deux abonnements payants sont également disponibles l'un à 19 dollars par mois et l'autre à 49 dollars par mois.