Workplace de Meta (ex-Facebook) a annoncé le lancement de nouvelles intégrations entre son service et celui de Microsoft Teams. Ces intégrations permettront aux utilisateurs de mieux accéder aux contenus d’une plateforme et de l’autre avec plus de simplicités.

La première, c’est le partage d’informations depuis Workplace directement dans Teams. Dans une équipe, un canal pourra intégrer un flux de publications récupéré depuis un groupe sur le service pour professionnels de Meta. Ainsi, un onglet « Workplace » siégera aux côtés de « publications » et « fichiers ».

La seconde, prévue pour 2022, c’est la possibilité de diffuser des vidéos en direct et des réunions depuis Teams dans les groupes de Workplace. Les utilisateurs n’auront alors plus à changer d’applications pour y participer. « Nous innovons dans nos produits pour offrir à nos clients le choix et la flexibilité, il était donc logique pour nous de nous réunir pour aider nos clients mutuels à débloquer la collaboration et à briser les silos au sein de leurs organisations, » pousse Jeff Teper, CVP Product & Engineering, Microsoft Teams dans un communiqué.

Alors que des clients Workplace pouvaient avoir tendance à s’étendre un peu plus vers des solutions de Google avec Workspace (à ne pas confondre), Microsoft vient se présenter comme un partenaire logique. Plus d’intégrations et moins de frictions dans des usages au quotidien. Il s’agira de voir désormais si Slack ne vient pas s’en mêler.