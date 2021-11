À l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes certainement à la recherche de nouveaux leviers pour être au plus proche de vos audiences. Avez-vous déjà songé à faire apparaître votre entreprise sur Waze ? Ad4Screen, une agence média et marketing 100% Cross Device, organise un webinar le 23 novembre 2021 à 10h pour vous aider à comprendre comment Waze Ads peut vous permettre de toucher une nouvelle cible.

Waze Ads : une nouvelle opportunité pour votre notoriété locale

Au cours de ce live animé par Alexandra Lopez, CMO chez Ad4Screen et Thomas Martineau, Business Development Manager EMEA chez Waze, vous découvrirez les opportunités que peuvent vous offrir Waze Ads pour enrichir votre stratégie d’acquisition. En août 2021, Waze a battu un record d’audience en France : 16,8 millions d’utilisateurs actifs. C’est +25% par rapport à 2019, preuve que la plateforme est en pleine forme. Avec ⅓ des automobilistes français présents sur l’application, la plateforme intéresse de plus en plus d’annonceurs.

En participant à ce webinar, vous allez découvrir comment Waze Ads peut vous permettre de renforcer votre notoriété locale. L’emplacement et la proximité d’un magasin sont des critères clés pour les français : « 65% des wazers estiment que la proximité d’une boutique est le premier critère de choix, devant le prix ». La plateforme observe chaque année un pic d’utilisation en décembre, au moment des fêtes de fin d’année. Une opportunité que les marques doivent saisir pour mettre en avant leur établissement.

Participez au webinar pour découvrir les avantages des Waze Ads

Au cours de ce live, les experts d’Ad4Screen et Waze Ads vous présenteront les avantages de Waze Ads, pour maximiser le trafic vers vos points de vente mais aussi vers votre site. En résumé, faire de la publicité sur Waze permet d’être visible : vos annonces sont visibles sur la carte et dans les trajets quotidiens des conducteurs pour maximiser la notoriété locale. Waze Ads peut aussi vous permettre de promouvoir des offres sur des courtes périodes et mettre en avant vos actualités produits ou prix. Et si vous n’avez pas de points de vente, Waze Ads vous offre quand même l’opportunité d'apparaître sur l’application lorsqu’un utilisateur est proche d’un point de vente affinitaire ou concurrent.

Vous découvrirez avec Alexandra Lopez et Thomas Martineau au cours de ce live, qu’en étant présent sur Waze, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être trouvé par votre cible. Vos publicités sont visibles sur le moteur de recherche, pour capter une nouvelle audience, même si vous n’avez pas d’établissement physique ou si celui-ci n'est pas le plus proche. Pour tout comprendre de Waze Ads avant de se lancer, pensez à vous inscrire au webinar du 23 novembre 2021 à 10h.